Artistas confirmados para el homenaje a la Virgen de Guadalupe 2025

Ya se encuentra confirmado el elenco que se presentará en el cerro del Tepeyac

En vísperas del 12 de diciembre, se ha dado a conocer el elenco artístico que participará en el tradicional homenaje a la Virgen de Guadalupe, una celebración que cada año convoca a miles de fieles dentro y fuera del país. Este encuentro mantiene viva la expresión cultural profundamente arraigada y cargada de simbolismo, donde la música se convierte en un puente entre la devoción y la tradición.

La transmisiones especiales son realizadas por las principales televisoras del país desde la Basílica de Guadalupe, esto permite que personas de distintos lugares acompañen la celebración desde sus hogares. La conexión emocional que surge a través de las interpretaciones musicales ha convertido este evento en un referente anual que combina la fe, el arte y el sentimiento.

Cada edición reúne voces que con estilos diferentes, aportan un matiz distinto al homenaje. Desde intérpretes de música ranchera, baladistas y artistas de larga trayectoria, el elenco refleja la diversidad cultural que rodea a esta celebración, así como la continuidad de una tradición que se renueva con cada presentación.

Artistas confirmados por Televisa

Carlos Rivera - (Instagram)

Este año, Televisa anunció un elenco integrado por figuras con una presencia constante durante los últimos años en esta celebración. La transmisión especial comenzará a partir de las 23:00 hrs.

Entre las voces que formarán parte del homenaje se encuentran:

Lucero

Carlos Rivera

Edith Márquez

Aída Cuevas

Daniela Romo

Valeria Cuevas

Alex Fernández

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

Víctor García

Lucero Mijares

María Victoria

Ana Cirré

Alexander Acha

Lucero, Carlos Rivera y Edith Márquez son intérpretes reconocidos por la potencia vocal con la que han acompañado esta fecha en repetidas ocasiones. La participación de todo el elenco añade un tono emotivo que suele atraer a los espectadores que siguen esta transmisión desde hace décadas.

Cada uno aportará un estilo particular para construir un programa variado, además de que estarán acompañados del Mariachi Gama Mil.

Elenco anunciado por TV Azteca

Carolina Ross - (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Por su parte TV Azteca presentará un programa especial con artistas que también han cultivado una relación cercana con esta celebración. El programa dará inicio a las 23:00 hrs, antes de la media noche.

Entre los nombres confirmados destacan Viviann Baeza, German Montero y Denisse de Kalafe, intérpretes que han llevado su voz a múltiples escenarios y que ahora se suman a este acto de fe.

También resalta Carolina Ross y Tatiana junto a otras figuras. La propuesta busca ofrecer al público un repertorio diverso que combine la tradición con la sensibilidad que caracteriza esta fecha.

Ambas producciones reflejan el arraigo que esta celebración tiene entre la población y la importancia de preservar un homenaje que, año tras años, reúne talento, devoción y una identidad cultural que permanece viva a través de la música.