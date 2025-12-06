Lotería Nacional 5 de diciembre Sorteo Superior 2866: Resultados ganadores y reintegros

El diseño del billete de este sorteo hace homenaje a los 21 años del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX, aunque en esta ocasión se realizará en el Teatro Lotería Nacional. Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 5 de diciembre de 2025

Premio mayor de 17 millones de pesos: 11487

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 31331

Premio de 275 mil pesos: 27867

Premio de 275 mil pesos: 01692

Premio de 275 mil pesos: 49826

Premio de 275 mil pesos: 09374

Premio de 144 mil pesos: 01796

Premio de 144 mil pesos: 19523

Premio de 144 mil pesos: 53715

Premio de 144 mil pesos: 18695

Premio de 90 mil pesos: 12983

Premio de 90 mil pesos: 21526

Premio de 90 mil pesos: 31851

Premio de 90 mil pesos: 59783

Premio de 90 mil pesos: 55485

Premio de 90 mil pesos: 08074

Premio de 90 mil pesos: 55422

Premio de 90 mil pesos: 02725

Premio de 90 mil pesos: 58241

Premio de 90 mil pesos: 43802

​​Los reintegros de esta noche son los números 7 y 1. Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

Día del Valuador 2025

La historia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) está estrechamente vinculada con la evolución de la valuación en México y con la labor de las y los profesionales que, mediante su conocimiento, técnica y ética, contribuyen al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario de la Nación.

Sin duda, la figura del valuador ha evolucionado hasta convertirse en un profesional altamente especializado, cuya función es esencial para la gestión y preservación del patrimonio inmobiliario federal. Las y los valuadores, a través de su experiencia técnica, su formación constante y su compromiso ético, aportan certeza y confiabilidad a los procesos valuatorios del Estado mexicano. Su trabajo es reflejo de una práctica que combina conocimiento técnico con responsabilidad pública, contribuyendo al desarrollo económico, la planeación territorial y la toma de decisiones informadas en materia patrimonial.

En este contexto, la conmemoración del Día del Valuador, en el marco del 21 aniversario del INDAABIN, reviste un significado especial. Esta efeméride celebra no solo dos décadas de evolución institucional, si no también la dedicación de quienes han hecho posible que el Instituto consolide su papel como referente nacional en materia de administración y avalúos de bienes públicos.

Reconocer a las y los valuadores en este aniversario es destacar su contribución a la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión del patrimonio inmobiliario de México. Asimismo, este acto simboliza el compromiso compartido entre el INDAABIN y el gremio valuatorio por fortalecer la práctica profesional y garantizar que cada avalúo se sustente en principios de integridad, precisión y objetividad.

La estructura del Sorteo Superior

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.