Lotería Nacional 5 de diciembre Sorteo Superior 2866: Resultados ganadores y reintegros

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

El diseño del billete de
El diseño del billete de este sorteo hace homenaje a los 21 años del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX, aunque en esta ocasión se realizará en el Teatro Lotería Nacional. Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 5 de diciembre de 2025

(Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 11487
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 31331
  • Premio de 275 mil pesos: 27867
  • Premio de 275 mil pesos: 01692
  • Premio de 275 mil pesos: 49826
  • Premio de 275 mil pesos: 09374
  • Premio de 144 mil pesos: 01796
  • Premio de 144 mil pesos: 19523
  • Premio de 144 mil pesos: 53715
  • Premio de 144 mil pesos: 18695
  • Premio de 90 mil pesos: 12983
  • Premio de 90 mil pesos: 21526
  • Premio de 90 mil pesos: 31851
  • Premio de 90 mil pesos: 59783
  • Premio de 90 mil pesos: 55485
  • Premio de 90 mil pesos: 08074
  • Premio de 90 mil pesos: 55422
  • Premio de 90 mil pesos: 02725
  • Premio de 90 mil pesos: 58241
  • Premio de 90 mil pesos: 43802

​​Los reintegros de esta noche son los números 7 y 1. Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

Día del Valuador 2025

(Foto: especial)

La historia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) está estrechamente vinculada con la evolución de la valuación en México y con la labor de las y los profesionales que, mediante su conocimiento, técnica y ética, contribuyen al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario de la Nación.

Sin duda, la figura del valuador ha evolucionado hasta convertirse en un profesional altamente especializado, cuya función es esencial para la gestión y preservación del patrimonio inmobiliario federal. Las y los valuadores, a través de su experiencia técnica, su formación constante y su compromiso ético, aportan certeza y confiabilidad a los procesos valuatorios del Estado mexicano. Su trabajo es reflejo de una práctica que combina conocimiento técnico con responsabilidad pública, contribuyendo al desarrollo económico, la planeación territorial y la toma de decisiones informadas en materia patrimonial.

En este contexto, la conmemoración del Día del Valuador, en el marco del 21 aniversario del INDAABIN, reviste un significado especial. Esta efeméride celebra no solo dos décadas de evolución institucional, si no también la dedicación de quienes han hecho posible que el Instituto consolide su papel como referente nacional en materia de administración y avalúos de bienes públicos.

Reconocer a las y los valuadores en este aniversario es destacar su contribución a la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión del patrimonio inmobiliario de México. Asimismo, este acto simboliza el compromiso compartido entre el INDAABIN y el gremio valuatorio por fortalecer la práctica profesional y garantizar que cada avalúo se sustente en principios de integridad, precisión y objetividad.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

