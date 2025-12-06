México

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El revuelo en torno a al escenario del cantante sigue siendo viral en redes sociales

Guardar
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La promotora Ocesa confirmó que los asistentes a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México podrán solicitar el reembolso total de sus entradas, incluidos los cargos por servicio, debido a la inconformidad generada por la introducción de un segundo escenario denominado “La Casita” en la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Esta medida responde a las quejas de numerosos seguidores, quienes manifestaron en redes sociales que los cambios en la producción podrían afectar su experiencia durante el espectáculo. El tema fue tan polémico que incluso los fans hicieron memes y chistes al respecto.

¿Cómo funciona el reembolso para los shows de Bad Bunny en CDMX?

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La opción de reembolso está disponible exclusivamente para quienes adquirieron boletos en las zonas General A y Pits. Los interesados deberán realizar el trámite antes del 9 de diciembre a través del botón de ayuda en su cuenta de Ticketmaster.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ocesa subrayó que la cancelación implica la devolución íntegra del monto pagado, incluyendo los cargos por servicio, y reiteró que la decisión busca garantizar que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito.

¿Qué tiene de especial “La Casita” de Bad Bunny?

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

“La Casita” se ha convertido en uno de los elementos más distintivos de los conciertos de Bad Bunny en su actual gira mundial. Esta estructura, ubicada en la zona General B, replica una vivienda típica puertorriqueña y ha sido diseñada para evocar la identidad y el arraigo cultural de la isla.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El concepto fue desarrollado por Mayna Magruder Ortiz, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, quien se encargó de la propuesta artística, mientras que Rafael Pérez Rodríguez materializó y construyó físicamente el espacio.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La estructura está ensamblada con materiales como espuma, metal y madera, e incorpora en su interior una cocina transformada en barra, sofás y piezas de autores puertorriqueños, entre ellos Lorenzo Omar y Alexis Díaz.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Durante la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, “La Casita” no solo funcionó como un segundo escenario, sino que recreó la atmósfera de las tradicionales “paris de marquesina”, celebraciones emblemáticas en la cultura puertorriqueña.

La notoriedad de este montaje alcanzó tal nivel que, en septiembre de 2025, Román Carrasco Delgado, propietario de una casa en Humacao, Puerto Rico, presentó una demanda contra el artista.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Carrasco Delgado, de ochenta y cuatro años, alegó que su vivienda fue utilizada como modelo escenográfico sin su autorización, que fue inducido a firmar documentos sin plena comprensión y que la remuneración recibida resultó insuficiente. Además, denunció que su casa comenzó a recibir visitas no deseadas tras la exposición mediática.

Ocesa reiteró que quienes deseen mantener sus boletos podrán hacerlo bajo las nuevas condiciones del espectáculo, mientras que quienes opten por el reembolso deberán completar el proceso antes de la fecha límite establecida.

Temas Relacionados

Bad BunnyEstadio GNP SegurosmemesLa CasitaDeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tourmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum reafirma mensaje de “austeridad” en presencia de Noroña, Andy López Beltrán y Sergio Gutiérrez Luna

La presidenta de México dejó claro que en su gobierno no hay lugar para quienes exhiben privilegios y forman parte de Morena

Sheinbaum reafirma mensaje de “austeridad”

Un futuro más claro: rompiendo los mitos y el estigma en torno a la visión infantil

Una buena visión debería ser un derecho básico, no un privilegio. Este artículo explora cómo los mitos, el estigma y las brechas en el acceso continúan nublando el futuro de millones de niños

Un futuro más claro: rompiendo

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El ranking de lo más

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cómo recoger la tarjeta si soy menor de edad?

La distribución de los plásticos comenzó desde el pasado 25 de noviembre

Becas Rita Cetina y Benito

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

El sorteo del Grupo A determinó que ambos equipos abrirán el torneo nuevamente, lo que trae de vuelta el recuerdo del gol de Tshabalala y la postal de 2010

Qué fue de Tshabalala: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae el “Danone”, jefe de

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

DEPORTES

Qué fue de Tshabalala: el

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026