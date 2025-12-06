Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

(Captura de pantalla)

La promotora Ocesa confirmó que los asistentes a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México podrán solicitar el reembolso total de sus entradas, incluidos los cargos por servicio, debido a la inconformidad generada por la introducción de un segundo escenario denominado “La Casita” en la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Esta medida responde a las quejas de numerosos seguidores, quienes manifestaron en redes sociales que los cambios en la producción podrían afectar su experiencia durante el espectáculo. El tema fue tan polémico que incluso los fans hicieron memes y chistes al respecto.

¿Cómo funciona el reembolso para los shows de Bad Bunny en CDMX?

La opción de reembolso está disponible exclusivamente para quienes adquirieron boletos en las zonas General A y Pits. Los interesados deberán realizar el trámite antes del 9 de diciembre a través del botón de ayuda en su cuenta de Ticketmaster.

Ocesa subrayó que la cancelación implica la devolución íntegra del monto pagado, incluyendo los cargos por servicio, y reiteró que la decisión busca garantizar que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito.

¿Qué tiene de especial “La Casita” de Bad Bunny?

“La Casita” se ha convertido en uno de los elementos más distintivos de los conciertos de Bad Bunny en su actual gira mundial. Esta estructura, ubicada en la zona General B, replica una vivienda típica puertorriqueña y ha sido diseñada para evocar la identidad y el arraigo cultural de la isla.

El concepto fue desarrollado por Mayna Magruder Ortiz, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, quien se encargó de la propuesta artística, mientras que Rafael Pérez Rodríguez materializó y construyó físicamente el espacio.

La estructura está ensamblada con materiales como espuma, metal y madera, e incorpora en su interior una cocina transformada en barra, sofás y piezas de autores puertorriqueños, entre ellos Lorenzo Omar y Alexis Díaz.

Durante la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, “La Casita” no solo funcionó como un segundo escenario, sino que recreó la atmósfera de las tradicionales “paris de marquesina”, celebraciones emblemáticas en la cultura puertorriqueña.

La notoriedad de este montaje alcanzó tal nivel que, en septiembre de 2025, Román Carrasco Delgado, propietario de una casa en Humacao, Puerto Rico, presentó una demanda contra el artista.

Carrasco Delgado, de ochenta y cuatro años, alegó que su vivienda fue utilizada como modelo escenográfico sin su autorización, que fue inducido a firmar documentos sin plena comprensión y que la remuneración recibida resultó insuficiente. Además, denunció que su casa comenzó a recibir visitas no deseadas tras la exposición mediática.

Ocesa reiteró que quienes deseen mantener sus boletos podrán hacerlo bajo las nuevas condiciones del espectáculo, mientras que quienes opten por el reembolso deberán completar el proceso antes de la fecha límite establecida.