Atole de piña colada: una opción deliciosa y fácil de preparar en casa

Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas tradicionales más representativas de la gastronomía mexicana. Su origen prehispánico y su versatilidad lo han convertido en un acompañante indispensable de las mañanas frías, las celebraciones decembrinas y numerosos antojitos típicos.

Sin embargo, en los últimos años han surgido variantes innovadoras que incorporan sabores contemporáneos sin perder la esencia del atole clásico. Una de ellas es el atole de piña colada, una mezcla tropical que combina lo mejor de la piña con la cremosidad del coco, ideal para quienes buscan una bebida calientita con un toque diferente.

Una combinación que le dará un toque único a tus reuniones y fiestas. Foto: (iStock)

Ingredientes para preparar atole de piña colada

3 tazas de piña fresca picada (o en su jugo, sin azúcar añadida)

1 lata de leche de coco (aprox. 400 ml)

4 tazas de agua

1 taza de leche entera o evaporada

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

½ taza de maicena o fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de coco (opcional, para intensificar el sabor)

1 cucharadita de canela en polvo o una raja de canela (opcional)

Coco rallado para decorar

Preparación paso a paso

Licuar la piña: Coloca en la licuadora la piña junto con una taza de agua. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un atole sin pulpa, puedes colar la mezcla; si prefieres mayor textura, úsala tal cual. Calentar la base de piña: En una olla grande, vierte la mezcla de piña licuada junto con el resto del agua. Agrega la leche de coco y el azúcar. Mezcla bien y calienta a fuego medio hasta que comience a hervir suavemente. Disolver la fécula: En un vaso, disuelve la maicena en una taza de leche fría (entera o evaporada). Este paso es esencial para evitar grumos en el atole. Integrar la maicena: Cuando la mezcla de piña suelte el primer hervor, baja el fuego e incorpora poco a poco la maicena disuelta, moviendo constantemente con una cuchara de madera. Espesar y aromatizar: Continúa moviendo durante ocho a 10 minutos, hasta que el atole adquiera una consistencia espesa. Si deseas un sabor más intenso, añade una cucharadita de esencia de coco y, si te gusta, una pizca de canela. Servir: Una vez listo, sirve caliente y decora con un poco de coco rallado. Puede acompañarse con pan dulce, empanadas, tamales o como bebida principal para una reunión.

Esta deliciosa receta ofrece un sabor más tropical y especial para la clásica bebida mexicana. Foto: (Gemini IA)

El atole de piña colada ofrece una combinación equilibrada entre tradición y creatividad culinaria. Su sabor tropical lo convierte en una alternativa refrescante dentro de las bebidas calientes típicas, ideal para celebraciones, posadas o para disfrutar en cualquier momento del día.

Además, su preparación accesible permite adaptarlo al gusto de cada persona, ya sea más espeso, más dulce o con un toque extra de coco.