México

Atole de piña colada: una opción deliciosa y fácil de preparar en casa

Esta receta es ideal para acompañar climas fríos con un toque tropical y sofisticado

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas tradicionales más representativas de la gastronomía mexicana. Su origen prehispánico y su versatilidad lo han convertido en un acompañante indispensable de las mañanas frías, las celebraciones decembrinas y numerosos antojitos típicos.

Sin embargo, en los últimos años han surgido variantes innovadoras que incorporan sabores contemporáneos sin perder la esencia del atole clásico. Una de ellas es el atole de piña colada, una mezcla tropical que combina lo mejor de la piña con la cremosidad del coco, ideal para quienes buscan una bebida calientita con un toque diferente.

Una combinación que le dará
Una combinación que le dará un toque único a tus reuniones y fiestas. Foto: (iStock)

Ingredientes para preparar atole de piña colada

  • 3 tazas de piña fresca picada (o en su jugo, sin azúcar añadida)
  • 1 lata de leche de coco (aprox. 400 ml)
  • 4 tazas de agua
  • 1 taza de leche entera o evaporada
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • ½ taza de maicena o fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de coco (opcional, para intensificar el sabor)
  • 1 cucharadita de canela en polvo o una raja de canela (opcional)
  • Coco rallado para decorar

Preparación paso a paso

  1. Licuar la piña: Coloca en la licuadora la piña junto con una taza de agua. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un atole sin pulpa, puedes colar la mezcla; si prefieres mayor textura, úsala tal cual.
  2. Calentar la base de piña: En una olla grande, vierte la mezcla de piña licuada junto con el resto del agua. Agrega la leche de coco y el azúcar. Mezcla bien y calienta a fuego medio hasta que comience a hervir suavemente.
  3. Disolver la fécula: En un vaso, disuelve la maicena en una taza de leche fría (entera o evaporada). Este paso es esencial para evitar grumos en el atole.
  4. Integrar la maicena: Cuando la mezcla de piña suelte el primer hervor, baja el fuego e incorpora poco a poco la maicena disuelta, moviendo constantemente con una cuchara de madera.
  5. Espesar y aromatizar: Continúa moviendo durante ocho a 10 minutos, hasta que el atole adquiera una consistencia espesa. Si deseas un sabor más intenso, añade una cucharadita de esencia de coco y, si te gusta, una pizca de canela.
  6. Servir: Una vez listo, sirve caliente y decora con un poco de coco rallado. Puede acompañarse con pan dulce, empanadas, tamales o como bebida principal para una reunión.
Esta deliciosa receta ofrece un
Esta deliciosa receta ofrece un sabor más tropical y especial para la clásica bebida mexicana. Foto: (Gemini IA)

El atole de piña colada ofrece una combinación equilibrada entre tradición y creatividad culinaria. Su sabor tropical lo convierte en una alternativa refrescante dentro de las bebidas calientes típicas, ideal para celebraciones, posadas o para disfrutar en cualquier momento del día.

Además, su preparación accesible permite adaptarlo al gusto de cada persona, ya sea más espeso, más dulce o con un toque extra de coco.

Temas Relacionados

AtolePiña coladaRecetas navideñasCocinamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Profepa realiza clausuras a obras por daños ambientales a ecosistemas en Oaxaca

Las autoridades ambientales han respondido a reportes ciudadanos sobre afectaciones en zonas costeras

Profepa realiza clausuras a obras

El repelente casero más seguro para evitar que tu gato se trepe al árbol de Navidad

Este método permite disfrutar de las festividades decembrinas sin accidentes de manera segura para tu felino

El repelente casero más seguro

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Crucecita

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.0 en Jáltipan de Morelos

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Veracruz: se registra

Fallece Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Genoveva había pasado más de una década buscando el paradero de su hijo y exigiendo justicia, pues no creía en ninguna de las versiones oficiales

Fallece Genoveva Sánchez, madre de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serán las funciones de

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

DEA capacitó a la Guardia Civil de Michoacán en EEUU para fortalecer habilidades tácticas

ENTRETENIMIENTO

Se hace oficial el horario

Se hace oficial el horario de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México

Dua Lipa canta “Amor Prohibido” de Selena en su último concierto del Estadio GNP Seguros y cierra con éxito su “Radical Optimism Tour”

De qué murió Eduardo Manzano “El Polivoz”, esto es lo que reveló su hijo

Trol 2: la película de titanes que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

Conoce el K-drama que compite con Stranger Things por ser la serie favorita de Netflix México

DEPORTES

El jugador “promesa” de Cruz

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

Cuántas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

La IA predice al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul después del empate en semifinales de la Liga MX

Terence Crawford responde a quienes lo critican por “no vender” y se acuerda de Canelo Álvarez