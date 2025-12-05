México

Servicio de Militar Mexicano: qué pasa si saqué bola blanca y no acudo a marchar

El documento oficial que puede condicionar el acceso a empleos y trámites depende del cumplimiento de la capacitación obligatoria

(Foto: Segob)
(Foto: Segob)

Obtener bola blanca en el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) en México implica la obligación de presentarse a marchar y cumplir con el adiestramiento militar.

A partir de 2026, el modelo de capacitación sufrirá un cambio relevante, ya que la duración del servicio se reducirá en número de semanas, pero se mantendrá la exigencia para quienes resulten seleccionados.

No acudir a marchar tras obtener bola blanca tiene una consecuencia directa: la imposibilidad de liberar la cartilla militar, un documento esencial para diversos trámites y oportunidades laborales.

No presentarse a marchar tras obtener bola blanca no acarrea sanciones penales ni multas. No existe castigo de prisión ni penalización económica para quienes no cumplen con el adiestramiento.

Sin embargo, la principal consecuencia es la imposibilidad de liberar la cartilla militar, lo que puede limitar el acceso a ciertos empleos, especialmente en el sector público, donde este documento suele ser un requisito indispensable.

Además, la cartilla militar funciona como identificación oficial y facilita diversos trámites administrativos.

Qué significa bola blanca y bola negra

El sorteo anual del SMN, realizado cada noviembre, determina el destino de los jóvenes mexicanos varones que cumplen 18 años, así como de mujeres que deciden participar de manera voluntaria.

(Foto: Segob)
(Foto: Segob)

Durante este proceso, la extracción de una bola blanca o azul obliga al conscripto a integrarse a las filas de los soldados encuadrados, lo que implica asistir a sesiones de adiestramiento y marchas en los Centros de Adiestramiento del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Mexicana.

Por el contrario, quienes obtienen bola negra quedan registrados como “a disponibilidad”, lo que significa que cumplen formalmente con la obligación legal sin necesidad de realizar actividades presenciales ni marchar.

Cuánto durará el Servicio Militar en 2026

El nuevo modelo de adiestramiento, anunciado por la Secretaría de la Defensa Nacional, entrará en vigor en 2026 y reducirá la duración del servicio de 44 a 13 semanas.

Los jóvenes con bola blanca o azul deberán presentarse durante 13 sábados consecutivos, de 08:00 a 13:00 horas, para recibir la capacitación militar básica.

Este ajuste busca facilitar el cumplimiento de la obligación ciudadana y ampliar la participación de los jóvenes en el SMN. Desde 2020, las mujeres también pueden sumarse de manera voluntaria a estas actividades.

Cómo liberar el Servicio Militar Mexicano

El proceso para liberar la cartilla militar inicia con el alistamiento en las Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento o consulados, donde los jóvenes presentan la documentación requerida: cartilla de identidad, acta de nacimiento y una identificación oficial con fotografía.

Tras el sorteo, quienes resultan seleccionados para marchar deben asistir a las sesiones de adiestramiento de febrero a noviembre.

Hasta el año de 1999, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, era exclusivo del personal masculino en edad militar, pero a partir del 2020, las mujeres también pueden participar de manera voluntaria (Foto: Cuartoscuro)

Al concluir el servicio, en diciembre, se entrega la cartilla y la hoja de liberación a quienes cumplieron con todas las fases. Para recoger estos documentos, el conscripto debe presentar su recibo y una identificación, aunque familiares de primer grado pueden realizar el trámite con una carta poder.

