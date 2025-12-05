Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 5 de diciembre?

El programa otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años

El proceso de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar avanza este viernes 5 de diciembre de 2025 en todo el territorio nacional, como parte del último operativo de registro del año que se realiza del 1 al 13 de diciembre.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, un sector históricamente relegado en el acceso a pensiones y apoyos económicos.

Para este día, la atención en los Módulos de Bienestar corresponde exclusivamente a mujeres cuyo primer apellido inicia con S, T, U, V, W, X, Y o Z, de acuerdo con el calendario oficial que organiza las fechas por letra inicial para evitar aglomeraciones. Los módulos operan de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

Un programa universal para mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa de carácter universal, lo que significa que todas las mujeres que cumplan con los criterios pueden registrarse sin importar su condición social, ingresos, ocupación o estado civil. Para 2025, el apoyo es de 3 mil pesos bimestrales, entregados de manera directa y sin intermediarios.

Hoy avanza el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años y parte del último operativo nacional de incorporación del año

Este programa tiene como objetivo contribuir a la autonomía económica de las mujeres adultas mayores, reconociendo la carga histórica de trabajo doméstico y de cuidados que ha recaído sobre ellas sin remuneración ni seguridad social.

Además, forma parte de la estrategia federal para disminuir brechas de desigualdad de género, documentadas en encuestas como la ENADIS 2022 y la ENOE 2024.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias son incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.

Requisitos para registrarse

Las mujeres que este viernes 5 de diciembre acudan a su módulo deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, carta de identidad o credencial del INAPAM).

Acta de nacimiento legible.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Si una mujer no puede acudir por motivos de salud o movilidad, la Secretaría de Bienestar permite solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial gob.mx/bienestar.

Calendario de registro

El registro continúa conforme al siguiente calendario:

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

Este sábado 6 se atenderá a mujeres sin importar la inicial del apellido. La Secretaría de Bienestar atenderá hoy en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país.