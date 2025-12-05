Martinoli y Luis García reaccionan EN VIVO a la aparición de Jaime Camil en el Sorteo Mundial 2026

México

Los queridos presentadores mexicanos quedaron anonadados

La transmisión del sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026 ofreció uno de los momentos más comentados cuando los narradores de Fut Azteca, Christian Martinoli y Luis García, sorprendieron con sus reacciones en directo durante la irrupción de Jaime Camil en el escenario del Kennedy Center en Washington.

Así fue el momento con Jaime Camil en la ceremonia

En el inicio del evento, Jaime Camil fue enfocado por las cámaras mientras se preparaba para recibir el micrófono y saludar a los asistentes, entre quienes se encontraban autoridades, figuras del fútbol internacional y mandatarios mexicanos.

El actor expresó: “Muy emocionado de estar aquí, es un evento importantísimo para ver como quedaron los equipos”.

(L-R) Italian Fifa President Gianni
(L-R) Italian Fifa President Gianni Infantino speaks next to US President Donald Trump, Mexico's President Claudia Sheinbaum and Canada's Prime Minister Mark Carney during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)

La intervención inmediata de Camil no solo generó sorpresa y comentarios en redes sociales, sino que también captó la atención del público dentro y fuera del recinto.

La imagen del actor apareciendo junto a figuras como Roberto Baggio y su efusivo saludo se hicieron virales en minutos.

Las reacciones en vivo de Martinoli y Luis García

Mientras las cámaras enfocaban a Camil, Martinoli comentó en vivo: “Mira a Camiiil”. A lo que Luis García respondió: “Sí y hablando español, muy bien”. De inmediato, Martinoli siguió: “Junto a Roberto Baggio”. Con humor, Luis García añadió: “Síii... y quién es Camiiiil”.

El intercambio espontáneo destacó por su tono de complicidad e ironía, provocando comentarios entre los espectadores de Fut Azteca.

La reacción de los narradores reflejó la sorpresa de muchos seguidores del fútbol, quienes compartieron clips y opiniones del momento en plataformas digitales.

¿Qué hace Jaime Camil ahí?

Si bien se desconoce las razones por las que asistió, previo al desarrollo del evento, Camil publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su hijo, señalando:

“¡Qué locura estar aquí en Washington disfrutando de este histórico evento con mi hijo! 2026@fifaworldcup. FINAL DRAW, Mucha suerte a todas las naciones y que les toque en un buen grupo”.

(X)
(X)

La ceremonia, que contó también con la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y los gobernadores de las ciudades sede, continuó marcando tendencia por la participación de figuras del espectáculo y el ambiente entre las delegaciones internacionales presentes.

