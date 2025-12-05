México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

También fue asegurada un arma larga y sustancias químicas

Los sujetos capturados (SSPC)
Los sujetos capturados (SSPC)

Un total de tres personas fueron detenidas luego de que agentes de seguridad acudieron a un par de inmuebles en Sinaloa, lo que resultó en el aseguramiento de fentanilo. Las dosis del opioide fueron valuadas en más de 30 millones de pesos por las autoridades federales.

Los hechos fueron dados a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 4 de noviembre, en su informe sobre acciones de seguridad relevantes realizadas en diversos puntos del país un día antes.

Fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la SSPC los que revisaron los dos inmuebles en Culiacán y lograron el arresto de tres personas.

Algunos de los sujetos detenidos iban vestidos de blanco

Por su parte, las imágenes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa muestran que al menos dos de los detenidos iban vestidos de color blanco, algunos medios locales los describieron como prendas que usan los estudiantes de medicina.

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por las autoridades (SSPC)

Los agentes de seguridad “catearon dos inmuebles, detuvieron a tres personas, aseguraron un arma larga, un cargador, 10 cartuchos, cinco kilos de fentanilo, 250 litros de sustancias químicas y una máquina para la confección de pastillas”, es parte de lo compartido por la institución federal en su reporte diario.

Además, el organismo de seguridad a cargo de Omar García Harfuch destaca que el valor de las sustancias halladas asciende a los 39 millones de pesos.

Rescatan a menor de edad y detienen a dos sujetos: las acciones en Navolato

De igual manera, la SSPC informó sobre acciones realizadas en el municipio de Navolato. Por una lado, en la sindicatura de Villa Juárez, efectivos de la Guardia Nacional rescataron a un menor de edad como resultado de recorridos de seguridad en la zona.

Mientras que en una segunda acción, también en Navolato, pero en el poblado de San Pedro, efectivos del Ejército arrestaron a un par de personas que llevaban dos armas cortas, cargadores, cartuchos y una motocicleta con reporte de robo.

En ninguna de las detenciones, las de Navolato y las realizadas en la capital de Sinaloa, fueron revelados los nombres de los sujetos capturados.

Aseguramiento de drogas en Mazatlán

Apenas el pasado 1 de diciembre en el Puerto de Mazatlán fueron incautados más de 605 kilos de presunta metanfetamina, además de 21 kilos adicionales de cocaína, fentanilo y otras sustancias.

Las autoridades federales prevén que más de 15 millones de droga no llegaron a su destino Crédito: @OHarfuch

El conductor de un tractocamión fue asegurado luego de que los agentes ubicaron al interior del mismo:

  • 339 cajas con 339 paquetes de sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilogramos
  • 21 paquetes adicionales con posible cocaínafentanilo y otras drogas, con un peso estimado de 21 kilogramos.

