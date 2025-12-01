Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

La mañana de este 1 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) logró el aseguramiento de más de 600 kilogramos de droga.
De acuerdo con Harfuch, la carga contenía mayormente metanfetamina y estaba oculta en un doble fondo de un tractocamión que viajaba por el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.
Información en desarrollo...
