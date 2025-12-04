México

Veracruz cierra la puerta a licencias y matrimonios para deudores alimentarios

La Secretaría de Seguridad Pública y el Registro Civil de Veracruz anunciaron nuevas restricciones para quienes aparezcan como deudores alimentarios

El certificado de no inscripción
El certificado de no inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ahora es obligatorio para licencias y matrimonios en Veracruz. (Freepik)

Los deudores alimentarios en Veracruz ya no podrán obtener licencia de conducir ni contraer matrimonio, como parte de nuevas disposiciones aplicadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Registro Civil de la entidad.

La medida fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales, donde la SSP informó que a partir de ahora será requisito obligatorio entregar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) para poder realizar el trámite de licencia de conducir.

Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, señaló la dependencia. Además, añadió de manera tajante: “Toda persona que sea deudor alimentario no podrá obtener la licencia”.

Hasta el momento, no se ha aclarado si esta medida aplica únicamente para hombres o también para mujeres en el caso del trámite de la licencia. Sin embargo, para el matrimonio sí se estableció que la medida es obligatoria para ambos contrayentes.

El certificado del RNOA, requisito indispensable

La restricción deriva de lo establecido en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual obliga al Registro Civil a emitir certificados de no inscripción o de cumplimiento de obligaciones alimentarias cuando así lo solicite la persona interesada.

Autoridades de Veracruz endurecieron las
Autoridades de Veracruz endurecieron las medidas contra deudores alimentarios al exigir certificado del RNOA para trámites oficiales. (Foto: especial)

El certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) se obtiene a través de la página oficial del sistema y debe presentarse como cualquier otro documento indispensable dentro del proceso de trámite.

Este documento acredita si una persona cumple o no con sus obligaciones alimentarias, especialmente en relación con hijas e hijos menores de edad. En caso de que el solicitante aparezca inscrito como deudor, el trámite de licencia será automáticamente negado.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer el cumplimiento de las pensiones alimenticias, uno de los principales problemas que enfrentan miles de madres y menores en el país.

Matrimonios también quedarán sujetos al registro

Por su parte, el Registro Civil de Veracruz informó que el mismo certificado será obligatorio para contraer matrimonio en la entidad.

Mariana Sánchez Cano, oficial mayor del Registro Civil del municipio de Veracruz, explicó que el documento deberá ser presentado tanto por hombres como por mujeres, con el objetivo de verificar que ninguno de los contrayentes sea deudor alimentario.

Deudores alimentarios no podrán casarse
Deudores alimentarios no podrán casarse ni obtener licencia de conducir, informaron autoridades estatales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que uno de los futuros cónyuges aparezca en el registro como deudor, el Registro Civil tiene la obligación legal de informar a la otra persona antes de la celebración del matrimonio.

Si uno de los dos es deudor alimentario y la pareja no lo sabe, debemos informárselo. El contrayente debe conocer que la otra persona ya tiene obligaciones previas”, explicó la funcionaria.

De no presentarse el certificado, el matrimonio no podrá llevarse a cabo, por lo que su entrega se vuelve un requisito obligatorio e ineludible.

¿Qué es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias?

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es una iniciativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) que busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

A través de este padrón se identifica tanto a las personas que tienen obligaciones alimentarias vigentes, como a quienes incumplen con el pago de pensiones dictadas por la autoridad judicial.

El Registro Civil de Veracruz
El Registro Civil de Veracruz exigirá a ambos contrayentes acreditar que no son deudores alimentarios. Credito: cuartoscuro

El objetivo principal del registro es combatir la impunidad en el incumplimiento de pensiones alimenticias, así como generar mecanismos de presión legal y administrativa para proteger el interés superior de la niñez.

