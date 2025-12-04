Revocan visa a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California

José Luis Dagnino López. (Facebook)

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de turista de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California, luego de retenerlo en el cruce fronterizo hacia Calexico, California, la noche del martes 2 de diciembre.

De acuerdo con información de Zeta Tijuana, el funcionario fue notificado de la cancelación de su documento migratorio por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Durante la revisión, los agentes de la CBP le notificaron sobre la existencia de "antecedentes y vínculos” de los que el propio alcalde afirmó desconocer detalles, y optó por regresar a México tras ser informado de la revocación del permiso.

Los hechos se registraron aproximadamente una hora después de que el presidente municipal compareció ante el Congreso Local para presentar la Ley de Ingresos de San Felipe para 2026, encuentro al que asistió acompañado de funcionarios y regidores.

¿Qué dijo el alcalde?

(Captura de pantalla)

Por medio de sus redes sociales, el alcalde informó de manera pública lo ocurrido la tarde del 2 de diciembre, señalando que “al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista”.

Detalló que hasta el momento no ha recibido información oficial sobre la causa que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esa decisión y subrayó que la medida es “similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”.

En el mismo mensaje, Dagnino recalcó su “compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, y aclaró que la situación “no interfiere con mis funciones, responsabilidades ni con las actividades institucionales que llevamos a cabo en beneficio de San Felipe”. Además, aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier avance en el caso.

Dagnino López nació en Guasave, Sinaloa, aunque ha residido gran parte de su vida en San Felipe. Fue uno de los impulsores de la municipalización del puerto y, tras asumir la presidencia del Concejo Fundacional de San Felipe, resultó electo como primer alcalde bajo una reforma legal propuesta en el Congreso local.

Otros funcionarios afectados

El caso de José Luis Dagnino se inserta en una tendencia de políticas migratorias más estrictas aplicada por el gobierno estadounidense en los últimos meses.

Previamente había comparecido en el Congreso. (Facebook)

Recientemente, se reportó la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; al exesposo de la mandataria, Carlos Torres Torres; al esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado; y a la exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

Además, en otros estados como Sonora también se han visto afectado César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado; Juan Gim, alcalde de Nogales; y Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco.

Según han informado los propios afectados, las autoridades estadounidenses no han presentado hasta ahora explicaciones formales sobre los motivos de las cancelaciones.

En embargo, en el más reciente caso de Dagnino López, cabe apuntar que el alcalde ha sido objeto de señalamientos sobre presuntos nexos con el “Cártel del Mar”, pues uno de sus hermanos se casó con una de las hermanas del líder de esta organización, identificado como Óscar Parra Aispuro, alias el Tekolín o “El Parra”, según Zeta Tijuana.