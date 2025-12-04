México

Revocan visa a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California

El morenista intentó cruzar en Calexico, pero agentes de CBP le impidieron el paso

Guardar
José Luis Dagnino López. (Facebook)
José Luis Dagnino López. (Facebook)

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de turista de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California, luego de retenerlo en el cruce fronterizo hacia Calexico, California, la noche del martes 2 de diciembre.

De acuerdo con información de Zeta Tijuana, el funcionario fue notificado de la cancelación de su documento migratorio por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Durante la revisión, los agentes de la CBP le notificaron sobre la existencia de "antecedentes y vínculos” de los que el propio alcalde afirmó desconocer detalles, y optó por regresar a México tras ser informado de la revocación del permiso.

Los hechos se registraron aproximadamente una hora después de que el presidente municipal compareció ante el Congreso Local para presentar la Ley de Ingresos de San Felipe para 2026, encuentro al que asistió acompañado de funcionarios y regidores.

¿Qué dijo el alcalde?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por medio de sus redes sociales, el alcalde informó de manera pública lo ocurrido la tarde del 2 de diciembre, señalando que “al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista”.

Detalló que hasta el momento no ha recibido información oficial sobre la causa que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esa decisión y subrayó que la medida es “similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”.

En el mismo mensaje, Dagnino recalcó su “compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, y aclaró que la situación “no interfiere con mis funciones, responsabilidades ni con las actividades institucionales que llevamos a cabo en beneficio de San Felipe”. Además, aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier avance en el caso.

Dagnino López nació en Guasave, Sinaloa, aunque ha residido gran parte de su vida en San Felipe. Fue uno de los impulsores de la municipalización del puerto y, tras asumir la presidencia del Concejo Fundacional de San Felipe, resultó electo como primer alcalde bajo una reforma legal propuesta en el Congreso local.

Otros funcionarios afectados

El caso de José Luis Dagnino se inserta en una tendencia de políticas migratorias más estrictas aplicada por el gobierno estadounidense en los últimos meses.

Previamente había comparecido en el
Previamente había comparecido en el Congreso. (Facebook)

Recientemente, se reportó la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; al exesposo de la mandataria, Carlos Torres Torres; al esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado; y a la exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

Además, en otros estados como Sonora también se han visto afectado César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado; Juan Gim, alcalde de Nogales; y Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco.

Según han informado los propios afectados, las autoridades estadounidenses no han presentado hasta ahora explicaciones formales sobre los motivos de las cancelaciones.

En embargo, en el más reciente caso de Dagnino López, cabe apuntar que el alcalde ha sido objeto de señalamientos sobre presuntos nexos con el “Cártel del Mar”, pues uno de sus hermanos se casó con una de las hermanas del líder de esta organización, identificado como Óscar Parra Aispuro, alias el Tekolín o “El Parra”, según Zeta Tijuana.

Temas Relacionados

VisaJosé Luis Dagnino LópezAlcaldeSan FelipeBaja Californiamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Tras ser nominado por la influencer, el actor respondió con dureza

Alfredo Adame arremete contra Kim

Jornada laboral de 40 horas: iniciativa no prioriza segundo día de descanso

La diputada Patricia Mercado alertó que en la iniciativa sólo se hace obligatorio un día de descanso por seis laborados

Jornada laboral de 40 horas:

Fallece Cruzberto, gato voluntario de la Cruz Roja en Toluca

El felino se había ganado el cariño del personal de la institución, dejando con ello una historia de compañía y lealtad animal

Fallece Cruzberto, gato voluntario de

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 3 de diciembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Diputados aprueban en lo general dictamen de la Ley de Aguas: Ricardo Monreal presenta 18 reservas, respaldado por PT y PVEM l En vivo

Sigue todas las actualizaciones la discusión de la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados

Diputados aprueban en lo general
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame arremete contra Kim

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB