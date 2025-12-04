Regañan a Fátima Bosch en pleno ‘live’ a punto de comer una hamburguesa y corta la transmisión

Fátima Bosch protagoniza un polémico en vivo desde un restaurante de comida rápida, generando debate en redes sociales y medios (Instagram: Fátima Bosch)

La reciente aparición de Fátima Bosch en una transmisión en vivo desde un restaurante de comida rápida ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios, no solo por el incidente en sí, sino por el contexto de controversias que rodean a la actual Miss Universo 2025.

Durante la noche del martes dos de diciembre, la modelo tabasqueña se disponía a comer una hamburguesa mientras interactuaba con sus seguidores en Instagram, cuando una persona de su entorno le pidió que dejara de grabar.

En el video, que mostraba su refresco y la hamburguesa aún sin probar, se escucha a Bosch responder: “Estoy haciendo un en vivo. ¿Qué tiene? La gente come hamburguesas”.

La situación se tornó tensa cuando la voz fuera de cámara insistió: “No, apágalo”, a lo que Bosch replicó: “¿Qué? ¿No puedo? Uy”. El video se interrumpió de inmediato, dejando a sus seguidores sin más explicaciones.

La Miss Universo fue 'regañada' a punto de comer una hamburguesa. Crédito: IG

La reina de belleza universal defiende su corona

Este episodio se suma a una serie de controversias que han marcado el inicio del reinado de Fátima Bosch. La modelo ha defendido públicamente la legitimidad de su triunfo en el certamen, subrayando la transparencia del proceso y la exigencia del rol que ahora desempeña.

“Miss Universo es un trabajo. Todo cuenta, desde el primer día que pones un pie en la concentración, la gente en casa solo ve el performance y esto es una responsabilidad muy grande”, afirmó Bosch al explicar que la decisión del jurado se basó en su desempeño integral, no solo en la gala final.

Al llegar a Nueva York, expresó: “Me faltan cosas por aprender pero muy feliz con este compromiso y responsabilidad”.

La modelo ha insistido en que su victoria fue resultado de su esfuerzo y que la organización actuó con transparencia. “La organización es transparente, y este triunfo me lo gané con arduo trabajo, pero entiendo que así es esto”, declaró.

La actual Miss Universo 2025 defiende la transparencia y legitimidad de su triunfo ante las críticas y rumores en torno al certamen ( EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Además, Bosch ha enfrentado rumores y acusaciones sobre la limpieza de su triunfo, a lo que respondió: “Tenemos una agenda increíble. Cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo. Aprovecho para decir que yo creo que todos saben que (las acusaciones) son falsas”.

En un mensaje dirigido a las jóvenes, subrayó: “A mí me honra mucho ser parte de esto, y que las niñas en casa sepan que importa más lo que tienes en la mente y el corazón. Yo sé lo que soy”. Sobre los ataques recibidos en redes sociales, Bosch señaló: “Por cada mensaje malo hay 300 mensajes buenos”.