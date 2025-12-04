México

Publican licitación para tramo A del tren Saltillo-Nuevo Laredo

El plan contempla rutas exclusivas para trenes de pasajeros, con velocidades de hasta 200 km por hora

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) anunció que la ingeniería básica del proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo ya se encuentra completada al cien por ciento, lo que ha permitido avanzar en las obras de los tramos Unión San Javier-Arroyo el Sauz, Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo y Saltillo-Santa Catarina.

Este desarrollo forma parte de la Fase I, iniciada en 2025, que contempla la construcción de instalaciones para el servicio de trenes de pasajeros en rutas estratégicas como Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Extensión de los tramos de los nuevos trenes de pasajeros

Estas suman una extensión total de 787 kilómetros, según informó Andrés Lajous Loaeza, titular de la ARTF, durante la “Conferencia del Pueblo” encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de este evento, Lajous Loaeza detalló que las nuevas vías serán dedicadas exclusivamente al transporte de pasajeros, utilizando el derecho de vía ya existente y permitiendo velocidades máximas de 160 a 200 km por hora.

Precisó que, en el caso de la ruta Ciudad de México-Pachuca, los trenes serán de tracción eléctrica, mientras que el resto de la red operará con trenes diésel-eléctricos.

Además, destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno de Nuevo León para conectar el tren a la estación de la línea del Metro (Metrorrey), actualmente en construcción.

La ARTF informó que mañana se publicará la licitación correspondiente al Tramo A del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que tendrá una extensión de 18 kilómetros. Paralelamente, ya está en proceso la licitación del Tramo B, de 30 km, ambos localizados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

En cuanto a las estaciones, se encuentran en licitación las que cubrirán el trayecto de Derramadero hasta García, abarcando la zona de Coahuila y la entrada a Monterrey.

Durante su intervención, Lajous Loaeza subrayó que se evalúan tres propuestas de fabricantes para la adquisición de cuarenta y siete carros de ferrocarril, los cuales también prestarán servicio en la ruta Ciudad de México-Querétaro-Irapuato.

Explicó que la selección se basará en el cumplimiento técnico y el precio, y que la licitación exige que el 65 % del contenido sea de integración nacional. Además, señaló que la imagen de los trenes retomará la iconografía del Tren Interurbano “El Insurgente” y empleará los colores verde, blanco y rojo de la Bandera nacional.

El Tren Interurbano México-Toluca se acerca al 100% de su operación

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, está en la etapa final de pruebas para su apertura total, tras 11 años de construcción, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Entre los elementos más destacados del proyecto se encuentra un puente atirantado, que la SICT calificó como único en el mundo por su diseño en curva y su aplicación ferroviaria. Actualmente, las pruebas de operación se concentran en el tramo entre Santa Fe y Vasco de Quiroga, mientras que en el segmento Vasco de Quiroga-Observatorio se realizan las últimas evaluaciones técnicas.

La SICT informó que los trabajos actuales incluyen la instalación y revisión de sistemas electromecánicos, así como la urbanización de los accesos a las estaciones. Además, se llevan a cabo pruebas integrales de comunicación, señalización y seguridad operativa en todo el trayecto. Las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga están siendo sometidas a revisiones del equipamiento electromecánico y de la infraestructura urbana adyacente.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo será el encargado de inaugurar el servicio completo, que conectará el Estado de México con el poniente de la Ciudad de México.

