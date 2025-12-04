Pensión Mujeres Bienestar 2025 de 60 a 64 años: ¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme?

Desde el pasado lunes 1 de diciembre se abrió un nuevo periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar

Desde el pasado lunes 1 de diciembre se abrió un nuevo periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar, una iniciativa implementada por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde que inició el año y que tiene como finalidad seguir apoyando a la población adulta del país.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y se enfoca en ayudar a mujeres de 60 a 64 años de edad a través de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos. Cabe señalar que las beneficiarias pueden cobrar el dinero de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Por otra parte, cuando las pensionadas cumplan 65 años de edad, pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos de forma bimestral.

¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar?

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario oficial de registros para la Pensión Mujeres Bienestar. Las inscripciones se llevan a cabo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Tomando en cuenta este calendario, los interesados tendrán hasta el sábado 13 de diciembre para poder registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar.

Letras A, B, C | lunes 1 y 8 de diciembre de 2025

Letras D, E, F, G, H, | martes 2 y 9 de diciembre de 2025

Letras I, J, K, L, M | miércoles 3 y 10 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 4 y 11 de diciembre de 2025

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 5 y 12 de diciembre de 2025

Todas las letras | sábado 6 y 13 de diciembre de 2025

¿Cómo registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar?

Los registros a la pensión se llevan a cabo presencialmente en los Módulos del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas (tiempo del centro de México). Para ubicar el más cercano se puede consultar la página https://www.gob.mx/bienestar.

Sin embargo, si por algún motivo el o la interesada no puede acudir de forma presencial, es posible agendar una visita a domicilio en la página gob.mx/bienestar o en la Línea de Bienestar, 800 639 42 64.

Al módulo correspondiente se tendrá que llevar la siguiente documentación para finalizar el proceso de manera exitosa.

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo podría caer el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades del programa aún no dan a conocer la fecha del siguiente pago de la pensión, sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se ha manejado la dispersión de los recursos, se espera que las participantes reciban su siguiente depósito en enero de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.