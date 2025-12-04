Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico en Las Vegas

La cantante sufrió un accidente doméstico en Las Vegas, Nevada. (Olga Breeskin / Facebook)

La actriz, vedette y violinista mexicana Olga Breeskin, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional, fue hospitalizada de emergencia en Las Vegas luego de sufrir una aparatosa caída en su residencia.

La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su salud.

De acuerdo con información del programa Hoy, la artista habría sufrido un resbalón que provocó su traslado inmediato a un hospital de la ciudad.

El equipo médico que la atendió determinó que su estado era estable, descartó fracturas y autorizó que fuera dada de alta horas después. Aunque el accidente no pasó a mayores, el episodio generó inquietud debido a la trayectoria y la edad de la famosa vedette, nacida el 22 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el episodio generó inquietud debido a la trayectoria y la edad de la famosa vedette. Foto: Cuartoscuro

Actividad reciente en redes sociales

Olga Breeskin es hija del reconocido violinista de origen ruso Elias Breeskin y de la mexicana Lina Torres, legado que marcó desde muy joven su carrera musical. Su presencia en escenarios, centros nocturnos y televisión la convirtió en un ícono del entretenimiento en las décadas de los 70 y 80.

Hasta el momento, Breeskin no ha ofrecido declaraciones directas sobre el accidente. Sin embargo, sus perfiles en redes sociales muestran que la artista se mantenía activa días antes de su hospitalización.

Su última publicación en Instagram ocurrió hace cuatro días y consiste en un video donde aparece tocando el violín y cantando para su comunidad digital. “Gracias de corazón a todos los que se conectaron al live y compartieron su energía tan bonita. Fue un momento lleno de luz. Nos vemos muy pronto en el siguiente live”, escribió entonces la también actriz, mensaje que hoy toma relevancia entre sus seguidores.

En TikTok, la vedette compartió recientemente otro video en el que interpretó Agradecimiento, una pieza dedicada, según ella, “a Cristo por todo”. Los comentarios no tardaron en llegar, entre ellos la reacción cálida de un internauta que le escribió: “¡Qué hermosura!”.

Su última publicación en Instagram ocurrió hace cuatro días. (@olgabreeskin, Instagram)

Preocupación y mensajes de apoyo

Aunque la información sobre su recuperación es limitada, la confirmación de que no sufrió lesiones graves ha generado alivio entre los admiradores de Olga Breeskin, quien continúa siendo una figura querida por su talento y su conexión permanente con el público.

A la espera de una actualización oficial, los seguidores de la artista se han volcado a las redes para enviar mensajes de cariño y pronta recuperación, demostrando arraigo y afecto hacia la artista.