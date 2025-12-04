México

Metrobús CDMX anuncia modificaciones en el servicio de la Línea 2 por obras en la estación Colonia del Valle

Las autoridades iniciaron una serie de intervenciones a diferentes estaciones del servicio Metrobús

Metrobús CDMX anuncia modificaciones en
Metrobús CDMX anuncia modificaciones en el servicio de la Línea 2 por obras en la estación Colonia del Valle

El servicio del Metrobús de la Ciudad de México inició una serie de modificaciones e intervenciones a algunas estaciones, por lo que ha tenido que suspender el servicio de algunas estaciones. Estas afectaciones han sido notificadas a los usuarios para que tomen precauciones en sus viajes.

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Metrobús CDMX informó que el servicio de la Línea 2 será modificado, esto debido a la intervención en una de sus terminales, por lo que pidió a los pasajeros considerar estas alteraciones a la ruta oficial.

Según informaron las autoridades, los trabajos en las estaciones incluyen el retiro de herrerías y soportes, la colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como la instalación eléctrica e iluminación.

Ruta Tepalcates - Colonia del Valle es modificada por obras

Ruta Tepalcates - Colonia del
Ruta Tepalcates - Colonia del Valle es modificada por obras

De acuerdo con lo que informó el Metrobús CDMX, el servicio de Tepalcates - Colonia del Valle será modificado los días 3 y 4 de diciembre, esto debido a que una de sus estaciones no dará servicio. Precisaron que se realizarán intervenciones en la estación Colonia del Valle.

Por ello, anunciaron que el servicio de esta ruta concluirá en la estación Nápoles, una antes de la terminal Colonia del Valle, así lo informaron en sus redes sociales oficiales:

“AVISO: Por trabajos de mantenimiento en estación, hoy miércoles 3 y mañana jueves 4 de diciembre, la ruta Colonia del Valle a Tepalcates se acorta a la estación Nápoles”.

La Línea 2 del Metrobús
La Línea 2 del Metrobús tendrá modificaciones el 4 de diciembre

¿Por qué el Metrobús CDMX cerró estaciones?

El Metrobús de la Ciudad de México implementará un cierre escalonado de treinta estaciones en tres de sus principales líneas, como parte de un programa de mantenimiento que se extenderá durante once días. Esta medida, que afectará a las Líneas 1, 2 y 5, responde a la necesidad de realizar intervenciones periódicas para preservar la seguridad y la calidad del servicio, según informó el propio sistema de transporte público a través de sus canales oficiales.

El operativo de cierres temporales iniciará el lunes 24 de noviembre y se prolongará hasta el 5 de diciembre. Durante el periodo de intervención, las estaciones involucradas permanecerán fuera de servicio hasta la conclusión de los trabajos. El Metrobús de la Ciudad de México reiteró que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad para la población usuaria.

Las estaciones afectadas se ubican en la Línea 1, que conecta El Caminero con Indios Verdes; la Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; y la Línea 5, que enlaza Preparatoria 1 con Río de los Remedios. El Metrobús de la Ciudad de México detalló que la intervención será gradual y que, en cada caso, se informará con antelación sobre las fechas y sentidos en los que se suspenderá el servicio.

