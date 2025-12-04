Kim Shantal rompe en llanto tras ataques en su contra durante la nominación en La Granja VIP

Adame y Eleazar arremetieron contra la influencer durante la controversial Asamblea de nominación. (Captura de pantalla TikTok)

En la reciente Asamblea de La Granja VIP, la participación de Kim Shantal resultó en una jornada marcada por la confrontación. La creadora de contenido expresó su descontento por lo que definió como una serie de ataques y descalificaciones dirigidas en su contra durante la nominación semanal, episodio que se transmitió la noche del 3 de diciembre.

Según relató Kim Shantal, la tensión escaló cuando sus compañeros, entre ellos Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame, lanzaron fuertes acusaciones que incluyeron calificativos como “mitómana” y “mentirosa”. La participante, reconocida por su presencia en redes sociales y actual concursante del reality, señaló que esperaba recibir votos en su contra, aunque no anticipaba la severidad de las críticas recibidas.

Adame arremetió contra la creadora de contenido durante la nominación. (Captura de pantalla TikTok)

En conversación con su equipo, la influencer detalló que, aunque había intentado anticipar un ambiente hostil, la magnitud de las ofensas superó sus expectativas. “Hoy está más que comprobado el odio y el coraje que me tienen. Tiene que haber cierta educación dentro de La Granja, pero son las cosas que uno tiene que soportar”, manifestó.

La influencer hizo hincapié en el comportamiento de Eleazar Gómez, según su testimonio, el cantante la describió como “falsa” y utilizó expresiones que consideró ofensivas. “Vimos a Eleazar cómo se desquició, me empezó a decir puras p*nd*j*d*s como que yo soy falsa cuando ni siquiera me conoce. Las cosas así de bajas como las hace me dan mucho asco”, afirmó.

Teo y La Bea intentaron consolar a la influencer que no paraba de llorar. (Captura de pantalla TikTok)

Horas después Kim rompió en llanto, pues los comentarios realizados por sus compañeros le afectaron. “Uno piensa por lo que está viendo mi familia... Mi mamá está viendo que me hablen así (...) No es la primera vez que el señor me llama estúpida, el que se empieza a reír de mí... de mi nivel de estudios y si no tuve oportunidades. Yo sé cuánto me ha costado, lo que me he esforzado para trabajar en mí... son cosas que le pueden afectar a mi mamá porque... es como una burla también para ella (...) Ella me ha dicho que se siente mal por no haberme podido entregarme más. Y todavía cuando vino mi hermano a traerme mi peluche... me dice... ‘dice tu mamá que está enamorada del ‘Golden Boy’. Me da mucho coraje”, sollozó.

“A esto me dedico, estoy preparada para esto, pero no quiere decir que no sienta, que no me afecten cosas”, confesó.

La semana concluyó con Kim Shantal como la integrante con mayor número de votos por lo que fue una de las que conforman la nueva tabla de nominación.