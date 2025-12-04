Clara Brugada, Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y otros políticos felicitan a Ernestina Godoy por nuevo cargo en FGR

Godoy Ramos promete que bajo su gestión en la FGR no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero sí combate a la impunidad. | Gobierno de México

El nombramiento de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) la tarde de este 3 de diciembre ha generado una oleada de reacciones en el ámbito político nacional, marcando un hito al convertirse en la primera mujer en asumir este cargo desde la disolución de la PGR.

El proceso de selección se desarrolló rápidamente en la Cámara Alta, luego de que la terna de Claudia Sheinbaum integrada por Ernestina Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán fuera recibida oficialmente para su discusión.

Tras la exposición de propuestas y la formulación de preguntas por parte de los distintos grupos parlamentarios del Senado, la Mesa Directiva informó que Ernestina Godoy obtuvo 97 votos, mientras que 11 sufragios fueron nulos y 19 se manifestaron en contra de la terna.

Ernestina Godoy obtuvo 97 votos en la votación para la titularidad de la FGR. Crédito: Cuartoscuro

Políticos y gobernadoras que felicitaron a Ernestina Godoy

Una vez concluida la votación, Ernestina Godoy rindió protesta como nueva Fiscal General y recibió la constancia que acredita su designación para un periodo de nueve años.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. José Narro Céspedes, diputado federal, expresó en su cuenta de X: “Orgullo total por mi querida amiga Ernestina Godoy, primera mujer al frente de la FGR. Su fuerza, congruencia y lucha abren camino para millones. La justicia no volverá a ser un botín de los PRIANistas. Felicidades, Ernestina”.

Por su parte, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena celebró: “Es tiempo de mujeres y de una justicia humanista. (...) Tras la votación correspondiente, Ernestina Godoy fue para asumir esta importante responsabilidad, convirtiéndose en la primera mujer Fiscal de la República en la historia de México. Estoy segura de que, bajo su liderazgo, contaremos con una Fiscalía fuerte, eficaz, con excelencia, comprometida con los derechos humanos y abierta a la cooperación...”.

Diversas figuras políticas y sociales celebran el nombramiento de Ernestina Godoy, resaltando su trayectoria, integridad y compromiso con la justicia. Foto: x/ @ErnestinaGodoy_

El director del ISSSTE, Martí Batres, también felicitó a la nueva Fiscal: “¡Felicidades compañera Ernestina Godoy! ¡Garantía probada de gran Fiscal!”.

Desde la bancada de Morena en el Senado, se publicó: “¡Renovamos la Fiscalía General de la República! Con 97 votos a favor, elegimos a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Querida Fiscal, cuenta con todo nuestro respaldo para la procuración de justicia al servicio del pueblo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. La lucha sigue”.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, manifestó: “Expreso mi felicitación y profundo reconocimiento a Ernestina Godoy como Fiscal General de la República, quien ha sido designada por el Senado. Su trayectoria, integridad y compromiso abren un nuevo capítulo para la justicia en nuestro país. ¡Todo mi respeto y admiración por su entrega, compañera Ernestina!”.

La senadora Andrea Chávez añadió: “Tenemos Fiscal General de la República, su nombre es Ernestina Godoy. Nadie mejor para encabezar la FGR. Abogada de amplísima experiencia, compromiso con el pueblo, y honestidad valiente a prueba de huracanes. La queremos mucho, la admiramos más”.

Diversas figuras políticas y sociales celebran el nombramiento de Ernestina Godoy, resaltando su trayectoria, integridad y compromiso con la justicia. | Presidencia

Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó: “Felicito con afecto a Ernestina Godoy, por su nombramiento como Fiscal General de la República. Su sólida experiencia en seguridad y procuración de justicia será invaluable. Estoy seguro de que su compromiso y convicción harán una diferencia profunda en esta institución”.

El senador Ricardo Monreal Ávila expresó: “Felicito a Ernestina Godoy por su elección, por mayoría calificada, como Fiscal General de la República. Es una mujer preparada y firme; confío en que su desempeño estará a la altura del reto de fortalecer la justicia y el Estado de derecho”.

Desde el ámbito estatal, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dijo: “Envío una calurosa felicitación a Ernestina Godoy por haber sido elegida como la primera mujer titular de la Fiscalía General de la República. Desde el Estado de México le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda y nuestro apoyo para colaborar siempre por el bienestar de las y los mexiquenses”.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sumó: “Felicito a la compañera y amiga Ernestina Godoy por su recién nombramiento como Fiscal General de la República. Una profesional de la abogacía y con una alta calidad humana para implementar la justicia. Se sigue avanzando en la transformación de México”.

"Su trayectoria, integridad y compromiso abren un nuevo capítulo para la justicia en nuestro país.", Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado. (Gobierno de México)

Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y actual diputada, Olga Sánchez Cordero, felicitó y recordó la gestión de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: “En materia de violencia contra las mujeres, mujeres gravemente violentadas fueron atendidas con mucho profesionalismo por parte de tu equipo técnico y quedaron muy satisfechas y agradecidas del trabajo de la fiscalía”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró el nombramiento: “Con enorme orgullo y alegría celebramos a Ernestina Godoy, la primera mujer en asumir la FGR. (...) Hoy su nombramiento inspira a millones de mujeres y niñas que ven en ella un ejemplo de congruencia, lucha y profundo amor por México. ¡Felicidades, Ernestina! Este logro es también un paso adelante hacia un país más justo, más igualitario y lleno de esperanza para todas y todos”.