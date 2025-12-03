México

Este es el sueldo de Ernestina Godoy, quien ha sido nombrada titular de la FGR

La exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum sustituyó a Alejandro Gertz Manero

Ernestina Godoy se ha convertido
Ernestina Godoy se ha convertido en la titular de la FGR. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El nombre de Ernestina Godoy Ramos ha tomado relevancia desde la semana pasada, debido a que destacó como la candidata “favorita” para ocupar el cargo que dejó Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR), puesto para el que fue nombra de manera oficial este 3 de diciembre de 2025.

La exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum fue ratificada por el Senado de la República con 97 votos a favor, mientras que 19 senadores manifestaron su rechazo y 11 sufragios resultaron nulos; tras una jornada de varias horas, la decisión fue votada, dicho cargo lo ostentará por 9 años.

Este es el sueldo que le corresponde a la titular de la FGR en 2025

Según el Tabulador de la FGR aplicable a partir del 1 de febrero de 2025, Gertz Manero percibía un ingreso mensual bruto de 190 mil 035 pesos, mismo que pasará a percibir Ernestina Godoy a partir de este miércoles.

El presupuesto de egresos para 2025 incorporó nuevos ajustes y aumentos tanto en sueldos como en servicios de la dependencia, por tanto, esta percepción salarial puede llegar a ser actualizada en 2026.

“Conforme a las disposiciones aplicables, las cifras contenidas en este anexo están sujetas a la modificación de las remuneraciones que, en su caso, se otorguen a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República durante el ejercicio fiscal 2025”, aclara el documento.

Ernestina Godoy era consejera jurídica
Ernestina Godoy era consejera jurídica de la Presidencia.

Este es el perfil de Ernestina Godoy, primera mujer en encabezar la FGR

La cercanía de Ernestina Godoy Ramos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permitió que desde el 1 de octubre de 2024 ocupara el puesto de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, una vez que Gertz Manero salió de la FGR, la política ocupó el cargo de manera interina, supuestamente, el exfiscal la habría nombrado antes de presentar su renuncia.

Es originaria de Ciudad de México y nacida el 17 de enero de 1954, Godoy es licenciada en Derecho por la UNAM y se ha desempeñado en distintos cargos en el servicio público, como:

Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (2020-2024)

Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020)

Directora General de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, Distrito Federal (2009-2012)

Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal (2008-2009)

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (2000-2008)

Sheinbaum ofreció una “Embajada en un país amigo” para que Gertz Manero dejara la FGR

Claudia Sheinbaum explica la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR para ser embajador mexicano . Crédito: Youtube / CEPROPIE

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, escribió el exfiscal en su carta presentada ante el Senado de la República, misma que fue generó un gran debate en la política mexicana.

“A partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”, concluye el texto de Gertz Manero.

El debate en la Cámara Alta se encendió luego de que legisladores de oposición no vieran “causa grave” en la decisión de renuncia, sin embargo, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen.

