Cazzu revela detalles sobre la crianza de Inti y confirma que su hija no escucha la música de Nodal

La cantante dio a conocer que en su higar la pequeña está expuesta principalmente a la música que produce ella misma. (Foto: @cazzu)

Durante la promoción de su tour “Latinaje”, la cantante argentina Cazzu tuvo un encuentro con Los 40 Colombia donde compartió aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional, enfocándose en la crianza de su hija Inti. Además de cómo equilibra su carrera musical con el rol de madre.

En la entrevista la argentina explicó que Inti, fruto de su relación con el artista mexicano Christian Nodal, ha comenzado a descubrir el mundo de la música en un ambiente singular. La cantante puntualizó que en su hogar la pequeña está expuesta principalmente a la música que produce ella misma. “Mi hija se cría solo conmigo, así que la única música que se sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá... En líneas generales no es la mejor”, relató la artista, quien también remarcó que la variedad musical va más allá del reguetón, ya que en ocasiones ambas escuchan temas infantiles de películas como Moana y Frozen.

Julieta compartió que el entorno ha influido en la percepción de la niña sobre el arte y ciertas expresiones culturales. (RS)

“A mí como su propia madre que sí, que hago reggaetón, que si tengo una música que necesita contexto, que necesitas ciertas edades por supuesto... en mi casa se escucha todo el día ‘Moana’, ‘Frozen’ y todo el día estamos escuchando eso”, explicó.

Según reporta Los 40 Colombia, la cantante detalló cómo el entorno ha influido en la percepción de la niña sobre el arte y ciertas expresiones culturales. “El team está todo el tiempo cantando ‘Libre soy’, porque mi hija está obsesionada, pero después, en general, ella no escucha otra música”, explicó la artista. Para Cazzu, la convivencia diaria con su hija ha significado prestar especial atención al lenguaje y las actitudes que se exponen frente a la niña.

“Inti tiene dos años, pero entiende, comprende todo y, por ejemplo, ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos... Nosotros somos todos unos cancheros, estamos todos tatuados”, aseguró.

La cantante explicó que a su hija le gusta música de películas. (IG: @cazzu)

La convivencia también modificó el modo en que Inti reconoce a las personas de su entorno. De acuerdo a la cantante, la niña confía sin prejuzgar, en parte porque su madre y quienes la rodean tienen tatuajes visibles. Esta influencia llega incluso a los personajes ficticios en la vida de la pequeña. “Ella ve una persona con tatuajes y es una persona en la que ella puede confiar. Pues claro, porque su mamá está toda tatuada, entonces dice: Papá Noel que es Santa tiene tatuajes”, compartió Cazzu.

Al referirse a su pasado, la argentina manifestó que su vida dio un giro completo desde que eligió la música como profesión. Indicó que la crianza de su hija y la carrera musical avanzan en paralelo, generando formas originales de educar y acompañar el desarrollo de Inti en un contexto distinto al habitual.