México

Cazzu revela detalles sobre la crianza de Inti y confirma que su hija no escucha la música de Nodal

La cantante dio a conocer que en su higar la pequeña está expuesta principalmente a la música que produce ella misma

Guardar
La cantante dio a conocer
La cantante dio a conocer que en su higar la pequeña está expuesta principalmente a la música que produce ella misma. (Foto: @cazzu)

Durante la promoción de su tour “Latinaje”, la cantante argentina Cazzu tuvo un encuentro con Los 40 Colombia donde compartió aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional, enfocándose en la crianza de su hija Inti. Además de cómo equilibra su carrera musical con el rol de madre.

En la entrevista la argentina explicó que Inti, fruto de su relación con el artista mexicano Christian Nodal, ha comenzado a descubrir el mundo de la música en un ambiente singular. La cantante puntualizó que en su hogar la pequeña está expuesta principalmente a la música que produce ella misma. “Mi hija se cría solo conmigo, así que la única música que se sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá... En líneas generales no es la mejor”, relató la artista, quien también remarcó que la variedad musical va más allá del reguetón, ya que en ocasiones ambas escuchan temas infantiles de películas como Moana y Frozen.

Julieta compartió que el entorno
Julieta compartió que el entorno ha influido en la percepción de la niña sobre el arte y ciertas expresiones culturales. (RS)

“A mí como su propia madre que sí, que hago reggaetón, que si tengo una música que necesita contexto, que necesitas ciertas edades por supuesto... en mi casa se escucha todo el día ‘Moana’, ‘Frozen’ y todo el día estamos escuchando eso”, explicó.

Según reporta Los 40 Colombia, la cantante detalló cómo el entorno ha influido en la percepción de la niña sobre el arte y ciertas expresiones culturales. “El team está todo el tiempo cantando ‘Libre soy’, porque mi hija está obsesionada, pero después, en general, ella no escucha otra música”, explicó la artista. Para Cazzu, la convivencia diaria con su hija ha significado prestar especial atención al lenguaje y las actitudes que se exponen frente a la niña.

Inti tiene dos años, pero entiende, comprende todo y, por ejemplo, ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos... Nosotros somos todos unos cancheros, estamos todos tatuados”, aseguró.

La cantante explicó que a
La cantante explicó que a su hija le gusta música de películas. (IG: @cazzu)

La convivencia también modificó el modo en que Inti reconoce a las personas de su entorno. De acuerdo a la cantante, la niña confía sin prejuzgar, en parte porque su madre y quienes la rodean tienen tatuajes visibles. Esta influencia llega incluso a los personajes ficticios en la vida de la pequeña. “Ella ve una persona con tatuajes y es una persona en la que ella puede confiar. Pues claro, porque su mamá está toda tatuada, entonces dice: Papá Noel que es Santa tiene tatuajes”, compartió Cazzu.

Al referirse a su pasado, la argentina manifestó que su vida dio un giro completo desde que eligió la música como profesión. Indicó que la crianza de su hija y la carrera musical avanzan en paralelo, generando formas originales de educar y acompañar el desarrollo de Inti en un contexto distinto al habitual.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalIntimexico-entretenimiento

Más Noticias

SSC despliega operativo “Aguinaldo Seguro 2025” en las 16 alcaldías de la CDMX

Se buscará intensificar la presencia policial en puntos clave de la ciudad para prevenir robos y asaltos en la época de mayor flujo económico del año

SSC despliega operativo “Aguinaldo Seguro

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Recientemente la ahora modelo declaró que si no hubiera conocido a “El Chapo”, sus papás y hermanos no estarían encarcelados

Emma Coronel dedica mensaje de

Kim Shantal habla del supuesto interés de Eleazar Gómez por ella en La Granja VIP

La influencer narró varias conductas de Eleazar, desde cumplidos insistentes hasta comentarios sobre su apariencia

Kim Shantal habla del supuesto

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Huixtla

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas hoy: se

Protección Civil atiende picadura de raya a menor en playa de Cancún

Estos animales suelen esconderse entre la arena en zonas poco profundas

Protección Civil atiende picadura de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal habla del supuesto

Kim Shantal habla del supuesto interés de Eleazar Gómez por ella en La Granja VIP

Kim Shantal rompe en llanto tras ataques en su contra durante la nominación en La Granja VIP

Cárcel y multas: qué penas enfrentaría Fátima Bosch tras demanda por difamación

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB