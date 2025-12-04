México

Captan a Loreto Peralta junto a Paco Amoroso en calles de la CDMX

La aparición de la actriz mexicana junto al exitoso argentino generó dudas sobre la relación que mantienen

En sus redes sociales se han visto interacciones de parte del músico argentino.

Rumores sobre una posible relación entre Loreto Peralta, actriz mexicana reconocida por su trabajo en cine y televisión, y el cantante argentino Paco Amoroso han cobrado fuerza en los últimos días tras la difusión de un video viral grabado en las calles de la CDMX.

En las imágenes, que rápidamente circularon en plataformas como TikTok, se observa a la joven acompañada del sudamericano, lo que reavivó la teoría de que ambos famosos se encuentran saliendo, aunque no está confirmado si es de manera amistosa o como algo más.

Ambos fueron vistos caminando por las calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Aunque en esas ocasiones no se registraron gestos que confirmaran un vínculo amoroso, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores de la actriz. En las fotos no se notan muestras de cariño fuera de lo habitual, aunque para los fans del argentino ésta no sería la primera vez que los ven juntos.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Usuarios de TikTok y otras plataformas comenzaron a debatir sobre una posible relación, mientras el video acumulaba miles de visualizaciones y comentarios.

Ya se les había visto
Ya se les había visto juntos en eventos fuera del país. (TikTok @hamaracb)

¿Más que amigos?

Peralta fue vista en eventos internacionales como Coachella y Bahidorá, donde acompañó a un integrante del dúo musical argentino Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Latin Grammy 2025.

En ambos festivales, la actriz estuvo entre el público durante las presentaciones del grupo, lo que generó rumores sobre una posible relación más allá de la amistad.

La vida amorosa de Loreto Peralta ha sido motivo de interés constante para el público, en parte por su proyección internacional y su participación en eventos de alto perfil. Su asistencia a festivales y galas, así como su cercanía con figuras del entretenimiento, han mantenido a sus seguidores atentos a cualquier señal sobre su estado sentimental.

La actriz no ha declarado
La actriz no ha declarado nada sobre la relación que sostiene con el cantante. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

¿Qué pasa con Mattia Basso?

La noticia de que es muy cercana a Paco Amoroso tomó relevancia cuando se cuestionó sobre la presunta relación que tiene con el italiano Mattia Basso. Para los fans de la actriz él era su pareja oficial, pero las dudas surgieron con esta repentina aparición con el argentino.

El pasado 25 de mayo, un video viral mostró a Loreto Peralta descendiendo de un automóvil para ingresar al casino de Mónaco junto a un acompañante desconocido. Aunque ambos intentaron mantener la discreción, las redes sociales difundieron rápidamente imágenes y comenzaron a especular sobre la identidad del joven, señalando a Mattia Basso, modelo, influencer y tiktoker italiano.

El tiktoker italiano se hizo
El tiktoker italiano se hizo muy popular tras subir videos durante la pandemia. (IG Mattia Basso)

Mattia Basso nació el 2 de julio de 2005 en Pordenone, Italia. Se ha destacado en el ámbito digital por su carisma y presencia en redes sociales. Desde pequeño practicó deportes como baloncesto, voleibol, esquí, equitación y rugby, y actualmente sigue vinculado al atletismo.

Estudió arte y se define como creativo y aventurero, cualidades que transmite en sus publicaciones. Su popularidad despegó en TikTok durante la pandemia, y hoy cuenta con millones de seguidores y campañas con marcas juveniles.

A pesar de que ni Loreto Peralta ni Mattia Basso han confirmado una relación, las coincidencias en el video han alimentado los rumores entre sus seguidores. Loreto suele mantener su vida privada fuera del foco público, pero el interés por la posible pareja crece en redes sociales, donde se multiplican los mensajes pidiendo confirmaciones y detalles.

