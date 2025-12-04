México

Así funciona la estafa donde te dicen que tienes un paquete enviado desde China

Muchas personas han recibido mensajes sospechosos

En medio de la proliferación de compras en línea a través de empresas como Temu, Shein y Amazon, un nuevo método de fraude ha captado la atención de especialistas y usuarios en México: la recepción de paquetes no solicitados acompañados de mecanismos para el robo de datos personales.

Según lo expuesto por la tiktoker @tudonadeconfianza, la particularidad de esta estafa radica en el aparente origen legítimo de los envíos, que llegan identificados con el nombre y la dirección del destinatario, simulando una entrega real de parte de conocidas plataformas comerciales.

El procedimiento suele comenzar cuando una persona recibe en su domicilio una caja u sobre a su nombre, que contiene un artículo que aparenta ser cortesía de la empresa remitente. La clave de la estafa, destacan los testimonios recogidos y difundidos en redes sociales, es la presencia de un código QR impreso en el empaque.

La curiosidad y la expectativa de conocer el contenido llevan a los destinatarios a escanear este código, momento en el que los delincuentes logran acceder a la información privada almacenada en el teléfono móvil.

Se sospecha que las bases de datos de los clientes han sido filtradas, permitiendo a los estafadores operar desde fuera del país, especialmente desde China, de donde aparentemente provienen muchos de estos paquetes.

Cómo evitar caer en estafas de paquetes

  • No hacer clic en enlaces: Si recibes un SMS, correo o mensaje por redes sociales que informa sobre un paquete que no ordenaste, evita ingresar a enlaces incluidos en el mensaje.
  • Verifica la fuente: Consulta directamente el sitio oficial de la empresa de mensajería usando direcciones web legítimas. No confíes en números o links que llegan sin que hayas hecho una compra.
  • No proporciones datos personales: Nunca envíes información como nombre, dirección, número de tarjeta o datos bancarios a desconocidos o sitios no oficiales.
  • Observa el remitente: Sospecha si el remitente usa números cortos, direcciones de correo genéricas o cuentas de redes sociales no verificadas.
  • Confirma tus compras: Revisa tu historial de pedidos en tiendas online donde sueles comprar, para comprobar si realmente tienes algún envío pendiente desde China.
  • Actualiza el software de tu teléfono: Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones ayuda a protegerte de posibles intentos de phishing o malware.
  • Bloquea y reporta: Si recibes un mensaje sospechoso, bloquéalo y repórtalo a tu proveedor de servicio de mensajería o a la red social.
  • Consulta con la empresa de mensajería: Si tienes dudas, contacta directamente a la compañía de envíos mediante sus canales oficiales para preguntar por el supuesto paquete.
  • Comparte la información: Advierte a familiares y amigos sobre este tipo de estafas, para que también puedan protegerse.
  • Desconfía de urgencias: Los estafadores suelen provocar apuro para que actúes sin pensar. Tómate tu tiempo para verificar la información antes de reaccionar.

