¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

En medio de la contrademanda emprendida por Universal Music, Nodal sorprende con publicación de sus álbumes más escuchados en 2025. (@angela_aguilar_/ Facebook Nodal)

El resumen anual de Spotify Wrapped 2025 ha generado una amplia conversación en redes sociales, especialmente tras la revelación de los álbumes más escuchados de Christian Nodal.

Hace algunas horas, el intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram la lista de las principales discografías que lo acompañaron a lo largo del año.

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a generar controversia en redes sociales. (Foto: Michael Tran / AFP)

¿Ángela Aguilar aparece en la públicación de Christian Nodal?

En medio de la ola de internautas que comparten su resumen anual de Spotify, Nodal decidió unirse a la tendencia con una publicación que está dando de qué hablar entre sus fanáticos.

Dentro de los cinco álbumes que más reprodujo en la plataforma, llamó la atención que no figura “Nadie Se Va Como Llegó”, el material que su esposa, Ángela Aguilar, lanzó en mayo y que incluye temas como “El equivocado”, “No te culpo”, “Yo pago mi parte”, “Promesas de amor” y “Libre corazón”.

Sin embargo, en la lista personal del cantante y compositor predominan artistas internacionales, como Sen Senra, Duki, Carlos Ares y Nathy Peluso, sin presencia de músicos mexicanos pese a ser uno de los principales referentes del regional mexicano.

Christian Nodal comparte sus álbumes más escuchados. (Instagram)

El mensaje que Christian Nodal dedicó a sus oyentes en Spotify

Al igual que varios artistas, Christian Nodal dedicó un mensaje especial a sus oyentes más fieles en Spotify. El breve clip fue difundido en redes sociales y acaparó la atención de sus seguidores.

“Hola, ¿cómo estás? Si te salgo ahorita mismo es porque yo fui el artista que más escuchaste en el año”, dijo al inicio del video.

Posteriormente, reveló que el siguiente año estará cargado de música, noticia que emocionó a sus fans: “El siguiente año lo voy a dar todo para seguir siendo el artista más escuchado tuyo. Te voy a dar las mejores piezas que tenga de amor y de desamor”.

Ausencia de Ángela Aguilar generá controversia. (Captura de pantalla)

Mientras la ausencia de Ángela Aguilar en el recuento musical de Nodal ha sido uno de los aspectos más comentados, el cantante se prepara para mantener su posición entre los artistas más escuchados.

La contrademanda que enfrenta Nodal en medio de rumores de su relación con Ángela Aguilar

La disputa legal gira en torno a la autenticidad de hasta treinta y dos contratos relacionados con los derechos de algunos de los álbumes más reconocidos de Christian Nodal.

El conflicto surgió cuando el intérprete de regional mexicano buscó obtener el control sobre sus grabaciones realizadas bajo el sello Universal. La compañía discográfica puso en duda la validez de los documentos, algunos de los cuales habrían sido supuestamente avalados por el notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien se deslindó públicamente de cualquier vínculo profesional con el cantante.

De acuerdo con el comunicado oficial, la apelación fue recibida por la administradora del centro judicial, Liliana Cárdenas Tapia, y está dirigida contra Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal.