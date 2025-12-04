México

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

La reciente publicación del sonorense ha vuelto a crear controversia sobre su matrimonio con la integrante de la dinastía Aguilar

Guardar
En medio de la contrademanda
En medio de la contrademanda emprendida por Universal Music, Nodal sorprende con publicación de sus álbumes más escuchados en 2025. (@angela_aguilar_/ Facebook Nodal)

El resumen anual de Spotify Wrapped 2025 ha generado una amplia conversación en redes sociales, especialmente tras la revelación de los álbumes más escuchados de Christian Nodal.

Hace algunas horas, el intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram la lista de las principales discografías que lo acompañaron a lo largo del año.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a generar controversia en redes sociales. (Foto: Michael Tran / AFP)

¿Ángela Aguilar aparece en la públicación de Christian Nodal?

En medio de la ola de internautas que comparten su resumen anual de Spotify, Nodal decidió unirse a la tendencia con una publicación que está dando de qué hablar entre sus fanáticos.

Dentro de los cinco álbumes que más reprodujo en la plataforma, llamó la atención que no figura “Nadie Se Va Como Llegó”, el material que su esposa, Ángela Aguilar, lanzó en mayo y que incluye temas como “El equivocado”, “No te culpo”, “Yo pago mi parte”, “Promesas de amor” y “Libre corazón”.

Sin embargo, en la lista personal del cantante y compositor predominan artistas internacionales, como Sen Senra, Duki, Carlos Ares y Nathy Peluso, sin presencia de músicos mexicanos pese a ser uno de los principales referentes del regional mexicano.

Christian Nodal comparte sus álbumes
Christian Nodal comparte sus álbumes más escuchados. (Instagram)

El mensaje que Christian Nodal dedicó a sus oyentes en Spotify

Al igual que varios artistas, Christian Nodal dedicó un mensaje especial a sus oyentes más fieles en Spotify. El breve clip fue difundido en redes sociales y acaparó la atención de sus seguidores.

“Hola, ¿cómo estás? Si te salgo ahorita mismo es porque yo fui el artista que más escuchaste en el año”, dijo al inicio del video.

Posteriormente, reveló que el siguiente año estará cargado de música, noticia que emocionó a sus fans: “El siguiente año lo voy a dar todo para seguir siendo el artista más escuchado tuyo. Te voy a dar las mejores piezas que tenga de amor y de desamor”.

Ausencia de Ángela Aguilar generá
Ausencia de Ángela Aguilar generá controversia. (Captura de pantalla)

Mientras la ausencia de Ángela Aguilar en el recuento musical de Nodal ha sido uno de los aspectos más comentados, el cantante se prepara para mantener su posición entre los artistas más escuchados.

La contrademanda que enfrenta Nodal en medio de rumores de su relación con Ángela Aguilar

La disputa legal gira en torno a la autenticidad de hasta treinta y dos contratos relacionados con los derechos de algunos de los álbumes más reconocidos de Christian Nodal.

El conflicto surgió cuando el intérprete de regional mexicano buscó obtener el control sobre sus grabaciones realizadas bajo el sello Universal. La compañía discográfica puso en duda la validez de los documentos, algunos de los cuales habrían sido supuestamente avalados por el notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien se deslindó públicamente de cualquier vínculo profesional con el cantante.

De acuerdo con el comunicado oficial, la apelación fue recibida por la administradora del centro judicial, Liliana Cárdenas Tapia, y está dirigida contra Silvia Cristina Nodal Jiménez, Jesús Jaime González Terrazas y Christian Jesús González Nodal.

Temas Relacionados

Christian NodalNodalÁngela AguilarDinastía AguilarSpotify Wrapped 2025Spotifymexico-entretenimiento

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

La dispersión de los recursos económicos comenzó desde el pasado 4 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: quiénes

Descubren entierros prehispánicos y objetos aztecas en predio de La Lagunilla

Arqueólogos localizaron entierros, arquitectura y artefactos en una zona cercana a Tlatelolco

Descubren entierros prehispánicos y objetos

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

El Departamento de Estado anunció que también impuso restricciones de visa a personas en el país

EEUU revoca visas a funcionarios

Beca Rita Cetina: cómo saber si ya me depositaron el pago del mes de diciembre

Este será el último deposito del año para los beneficiarios

Beca Rita Cetina: cómo saber

Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que se deben llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El despliegue responde tanto a la elevada demanda como al objetivo de descentralizar el servicio

Licencia de conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Miembros de Los Mayos detenidos

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

Capturan a expolicía de Oaxaca implicado en el asesinato de 3 personas que fueron sometidas y sus cuerpos abandonados

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero llora al recordar

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

Por esta razón José Eduardo Derbez no acompañó a Aislinn Derbez en la muerte de su mamá, Gabriela Michel

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción