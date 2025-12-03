Kenia López Rabadán se opone al “fast track” en Ley de Aguas, productores permanecen fuera de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán se posiciona en contra de un posible "fast track" en cuanto a la discusión de la Ley General de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales. X/kenialopezr

Las tensiones en la Cámara de Diputados aumentaron este miércoles, 3 de diciembre de 2025, ante el inminente debate sobre la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, mientras organizaciones de productores rurales permanecen afuera de San Lázaro exigiendo ser escuchados, de tal forma que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, mostró su posicionamiento sobre el orden del día que se busca modificar.

El ambiente en los accesos a la Cámara de Baja estuvo marcado por la presencia de tractores y camiones, en señal de protesta por lo que consideran una falta de diálogo en torno a la reforma, además, desde las primeras horas del día se reportó la movilización en distintas autopistas de México.

En paralelo, representantes de once estados permanecieron apostados a la espera de respuesta, reiterando su demanda de frenar la aprobación acelerada de la legislación que, según plantean, afectaría directamente a casi 600 mil personas actualmente concesionarias.

Kenia López Rabadán rechaza “fast track”en materia de aguas

La legisladora Kenia López Rabadán expuso su discrepancia ante el intento de modificar el orden del día para anticipar la discusión y votación de la Ley de Aguas.

“No estoy de acuerdo en este fast track, no estoy de acuerdo en esta modificación; por supuesto, respeto nuestros ordenamientos internos, lo pondremos a consideración del Pleno y si el Pleno en su mayoría resuelve que esta orden del día se modifique y se adelante esta discusión, evidentemente llevaré la discusión con honorabilidad y con ética”, explicó durante la reunión previa, citando los procedimientos legislativos que guían al órgano.

Kenia López Rabadán se posicionó en contra de adelantar la discusión del dictamen de la Ley de Aguas. (Foto: Cámara de Diputados)

López Rabadán dio a conocer ante los integrantes de la Mesa Directiva la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para modificar el calendario, recordando que el planteamiento recibió la firma favorable del diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, así como de coordinadores del Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, mientras que representantes del PAN y el PRI votaron en contra.

Productores agrícolas muestran preocupación por dictamen respaldado por Morena y aliados

La diputada presidenta hizo referencia a los diálogos sostenidos días atrás con campesinos y productores provenientes de distintas entidades, quienes manifestaron su inquietud ante la premura legislativa.

Según relató, los productores argumentaron la importancia fundamental del agua para el campo y subrayaron la ola de inseguridad que afecta al sector. “Aquí en esta misma mesa argumentaban dos temas: el agua como tema trascendente para su desarrollo, y también la inseguridad que está viviendo el campo en este país”, compartió durante su intervención.

Camiones y tractores aguardan a las afueras de la Cámara de Diputados

La llegada de manifestantes a la sede legislativa fue tomada como una señal de que ciertos sectores “siguen reclamando, no han sido escuchadas”, reconoció López Rabadán.

“Hay una certeza de nuestra parte que hemos podido tener un diálogo con las personas que se están manifestando y yo reconozco en ellos, en todas las personas que han acudido hoy a la Cámara de Diputados, incluyendo pues el transporte, los camiones, los tractores, los agricultores, todos lo han hecho de manera respetuosa con esta institución y yo quiero de inicio agradecer eso porque evidentemente el derecho a manifestación está garantizado”, recalcó.

La presidenta subrayó, finalmente, que la decisión de alterar o no la agenda legislativa recae en el pleno, quien deberá votar lo propuesto. De prosperar el adelanto, aseguró que la discusión se conducirá “desde la presidencia de manera honorable, plural y ética, es lo que corresponde”