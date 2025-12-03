Filarmónica CDMX celebra la Navidad con un concierto especial: fechas y todos los detalle

La agrupación ofrecerá un programa especial en la Sala Silvestre Revueltas, bajo la batuta de Rodrigo Elorduy, con piezas de Bach, Anderson y otros, celebrando la diversidad musical y la tradición en la capital mexicana. Foto: (Jefatura de Gobierno CDMX)

El cierre de la temporada 2025 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México estará marcado por un programa que celebra la tradición y la diversidad musical, con un concierto navideño que se llevará a cabo el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, bajo la dirección del maestro Rodrigo Elorduy.

El repertorio seleccionado para esta ocasión abarca obras de distintos periodos y estilos, comenzando con la Obertura navideña de Carl Otto Ehrenfried Nicolai, compuesta en 1833 y basada en el coral luterano de Navidad Vom Himmel hoch, da komm ich her de Martín Lutero. Esta pieza, que se ha consolidado como un referente en los conciertos de la temporada, será una de las interpretaciones destacadas de la velada.

El programa también incluye Sursum Corda de Frederic d’Erlanger, cuyo título proviene de una expresión latina que significa “Arriba corazones” y que suele emplearse al inicio de la liturgia católica en la forma “Levantemos el corazón”. D’Erlanger, además de esta obra, es reconocido por su producción de óperas, ballets, piezas orquestales y música de cámara, consolidándose como un compositor versátil dentro del repertorio clásico.

Otra de las piezas que formarán parte del concierto es Despertad, nos llama la voz de Johann Sebastian Bach, escrita en 1731 sobre textos anónimos y de Philipp Nicolai para la liturgia del vigésimo séptimo domingo después de la Trinidad. Bach, quien tenía la responsabilidad de componer cantatas para cada fecha del año litúrgico, creó en esta obra una de las expresiones más emblemáticas de la música sacra alemana.

La velada navideña se enriquecerá con la interpretación de Mellanspel de Sången de Wilhelm Stenhammar, un interludio orquestal que suele presentarse como pieza independiente en los conciertos. Stenhammar, figura central en la vida musical sueca, fue director artístico de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, agrupación que se consolidó como un referente en el ámbito nórdico bajo su liderazgo.

El cierre del programa estará a cargo de tres obras de Leroy Anderson: Suite irlandesa, Un festival de Navidad y Paseo en trineo. Anderson, hijo de inmigrantes suecos, se destacó por su contribución a la música ligera y por escribir la mayor parte de sus composiciones para orquesta, adaptándolas posteriormente para banda. Su estilo accesible y festivo ha hecho de estas piezas un clásico de la temporada.

El maestro Rodrigo Elorduy, originario de la Ciudad de México, cuenta con una sólida formación en Dirección Orquestal y Coral por el Instituto de Música Sacra “Cardenal D. Miranda”, así como en Concertista de Piano por el Conservatorio Nacional de Música. Desde 2016, se desempeña como director artístico titular de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli, consolidando su trayectoria en el ámbito musical de la capital.

Con estas presentaciones, la OFCM culmina una temporada en la que ha llevado la música a distintos espacios de la Ciudad de México, reafirmando su compromiso de acercar la cultura y el arte a la ciudadanía. La orquesta se posiciona así como un pilar en la vida musical y en la construcción de comunidad en torno al arte en la capital.

Los conciertos navideños tendrán lugar el sábado veinte a las 18 horas y el domingo veintiuno de diciembre a las 12:30 horas en la Sala Silvestre Revueltas, ubicada en Periférico Sur 5.141. Las entradas están disponibles en taquilla, con un descuento del 50% para estudiantes, maestros, integrantes del INAPAM y empleados del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, los conciertos previos de la orquesta pueden escucharse nuevamente en el ciclo Miradas a nuestro acervo, que se retransmite el sábado seis a las 13 horas por la frecuencia de Código Radio y el domingo siete de diciembre a las 12 horas en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Para consultar la programación completa de la Secretaría de Cultura capitalina, se puede acceder a la Cartelera de la Ciudad de México en https://cartelera.cdmx.gob.mx/ y a las redes sociales oficiales de la Secretaría en Facebook, X, Instagram y YouTube.