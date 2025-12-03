Diputado del PT arma zafarrancho en presunto estado de ebriedad en plaza de Metepec

Wblester Santiago Pineda fue captado agrediendo a guardias de seguridad en plaza de Metepec, aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. tiktok/@elvallemexicoo

Una serie de incidentes protagonizados por Wblester Santiago Pineda, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), ha generado polémica tras difundirse un fragmento de video donde se puede ver su comportamiento en el estacionamiento de la plaza comercial Town Square Metepec, en el Estado de México.

Las imágenes captadas muestran cómo el legislador, acompañado de su equipo de escoltas, sostiene un altercado verbal que escala rápidamente y por momentos, agrede al personal de seguridad del centro comercial.

La prepotencia se apodera del legislador del PT

En la grabación, Santiago Pineda aparece lanzando insultos y palabras altisonantes a uno de los guardias de seguridad.

“Chinga tu madre, güey”, se le escucha decir con un tono arrastrado. Uno de los hombres que lo acompañan intenta contenerlo, pero el intento resulta poco efectivo y el diputado termina por golpear a uno de los vigilantes, quien se puede observar que estaba distraído.

La confrontación verbal da paso a amenazas explícitas cuando el legislador se dirige al resto de los presentes y utiliza su posición pública para intimidarlos: “Soy el diputado de aquí, hijos de su puta madre”, lanza ante quienes presenciaban la situación.

Hasta el momento, las grabaciones no sólo han evidenciado la actitud prepotente del diputado, sino que han motivado críticas tanto por la forma en que invocó su cargo como por el presunto estado de ebriedad en el que habría incurrido.

La difusión del material ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y el uso indebido de su autoridad ante la ciudadanía y los empleados de espacios privados.

Diputado del PT es captado agrediendo a guardias de seguridad de una plaza en Metepec. (Foto: @UblesterSantiag)

Internautas critican comportamiento del diputado

Entre los comentarios que han circulado a lo largo del día en distintas publicación en la red social X, se encuentran los siguientes:

“Que pena que esto represente a los diputados a su partido”

“No pues qué amabilidad de esta gente. En elecciones son unos, electos sacan lo naco”

“Ponle el color que quieras, todos son prepotentes!! Así los políticos”

¿Quién es Wblester Santiago Pineda?

Actualmente, Wblester Santiago Pineda, tiene 61 años y representa al Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, donde ocupa una curul al haber sido electo por Mayoría Relativa, cargo que tiene un periodo de tres años.

Originario de Coyuca de Catalán en Guerrero, Santiago Pineda ejerce como diputado del Distrito 27 en Metepec. Su mandato terminará el 31 de agosto de 2027, fecha en que concluirá la LXVI legislatura.

Su única trayectoria administrativa es un cargo en 2022 como Director de educación de Metepec, estado de México; también, fue precandidato de Morena a la presidencia municipal de la misma demarcación en 2020.

El legislador tiene estudios de maestría en Economía y Buen Gobierno por la Universidad Anáhuac, así como una licenciatura en Contaduría por el Instituto Politécnico Nacional.