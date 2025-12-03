México

Detienen a Gustavo “N”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Este sujeto tiene cargos judiciales en EEUU y era considerado como objetivo prioritario en México

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a Gustavo “N”, líder de una célula del Cártel de los “Beltrán Leyva” en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el detenido presenta cargos judiciales ante las autoridades de los Estados Unidos por trasiego de droga hacia ese país, siendo identificado como un objetivo prioritario por el Gobierno de México.

Además, se detuvo a dos personas más afines al mismo grupo delictivo y otras dos al Cártel del Pacífico, a quienes se les aseguraron:

  • 9 kilos y 330 pastillas con características propias del fentanilo
  • Cuatro armas cortas
  • Un arma larga
  • Cartuchos de diversos calibres
  • Seis celulares
  • Dos inmuebles

***Información en desarrollo***

