Detienen a Gustavo “N”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a Gustavo “N”, líder de una célula del Cártel de los “Beltrán Leyva” en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el detenido presenta cargos judiciales ante las autoridades de los Estados Unidos por trasiego de droga hacia ese país, siendo identificado como un objetivo prioritario por el Gobierno de México.

Además, se detuvo a dos personas más afines al mismo grupo delictivo y otras dos al Cártel del Pacífico, a quienes se les aseguraron:

9 kilos y 330 pastillas con características propias del fentanilo

Cuatro armas cortas

Un arma larga

Cartuchos de diversos calibres

Seis celulares

Dos inmuebles

***Información en desarrollo***