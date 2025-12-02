Strudel de cajeta: descubre cómo prepararlo fácil y con mucho sabor mexicano

Strudel relleno de cajeta envuelto en hojaldre dorado servido de forma sencilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a canela, manzana y nuez evocan las mejores fiestas decembrinas, pero en México ningún postre es más irresistible que aquel que integra la dulce cajeta.

Este Strudel de cajeta fusiona lo mejor de la repostería centroeuropea con el sabor de nuestras tradiciones navideñas. Imagina una masa dorada y crujiente que guarda en su interior manzanas jugosas, nuez y la cremosidad inconfundible de la cajeta: un postre fácil, elegante y perfecto para compartir alrededor de la mesa con los seres queridos y un buen ponche calientito.

Este strudel no solo es sencillo de preparar con masa de hojaldre (que puedes comprar ya hecha), sino que además está pensado para adaptarse a ingredientes nacionales y paladares mexicanos.

La combinación de cajeta con manzana y toques de especias logra un relleno festivo, muy aromático y reconfortante, ideal para reuniones, brindis y todas esas ocasiones donde el postre se convierte en el mejor momento del día.

Receta de Strudel de cajeta navideño

Preparar strudel en época navideña es abrir la puerta al calor de hogar y a los recuerdos compartidos. Esta receta es práctica y se prepara en minutos, permitiendo que el horno haga su magia mientras tú disfrutas a tu familia o amigos.

Tiempo de preparación

Preparación de relleno: 10 minutos

Armado y enrollado: 10 minutos

Horneado: 30-35 minutos

Enfriado y decoración: 10 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora

Ingredientes

1 lámina de masa hojaldre (500 g, refrigerada o congelada) 3 manzanas verdes grandes, peladas y en cubitos 1/2 taza de nuez de castilla o pecana, picada 1/2 taza de pasitas 3/4 taza de cajeta (de leche de cabra, tipo mexicana) 2 cucharadas de azúcar mascabado 1 cucharadita de canela molida 1 huevo (para barnizar) 1 cucharada de harina (para el relleno) Azúcar glass y más cajeta para decorar (opcional)

Cómo hacer Strudel de cajeta navideño, paso a paso

Precalienta el horno a 190°C. Extiende la masa hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada. En un tazón grande, mezcla las manzanas en cubitos, nuez, pasitas, azúcar mascabado, canela y harina. Incorpora la cajeta con cuidado hasta que todo quede bien distribuido. Coloca el relleno en el centro de la masa, a lo largo, dejando margen en los extremos para cerrar. Dobla y enrolla el hojaldre sobre el relleno formando un cilindro. Sella las orillas presionando. Coloca el strudel sobre una charola con papel para hornear, barniza con huevo batido y haz pequeños cortes diagonales en la superficie para que respire durante la cocción. Hornea durante 30-35 minutos hasta que esté bien dorado y crujiente. Deja enfriar 10 minutos, espolvorea azúcar glass y decora con hilos de cajeta extra si deseas. Sirve tibio, solo o acompañado de helado de vainilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (1/10 del strudel):

Calorías: 285

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 36 g

Azúcares: 21 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se mantiene fresco y crujiente hasta 2 días en refrigeración, bien cubierto. Puedes calentarlo ligeramente antes de servir para resaltar los sabores.