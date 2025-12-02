Sector Salud en México agilizará acceso a medicamentos para pacientes con VIH: esta es la estrategia para atender contagios

(Imagen ilustrativa Infobae)

David Kershenobich, secretario de Salud, encabezó la firma de un acuerdo entre las principales instituciones públicas del sector Salud para fortalecer la respuesta nacional al VIH en México hacia 2026, enfermedad que ha registrado un aumento en el último año.

En el marco del Día Mundial del Sida, representantes del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, autoridades locales y colectivas de la sociedad civil, acordaron implementar una nueva estrategia orientada a eliminar la fragmentación en la atención e implementar un modelo uniforme, continuo y universal en todo el país.

El nuevo Acuerdo de Colaboración agilizará el acceso de pacientes entre las distintas instituciones a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), impulsando así la prevención y el tratamiento oportuno.

Esta acción se acompaña de la creación de una plataforma digital única que permitirá registrar y dar seguimiento clínico a cada paciente, centralizando la información y facilitando la gestión de los tratamientos.

También se anunciaron nuevos protocolos de transferencia sectorial, que garantizarán que cualquier persona mantenga continuidad en su atención hasta por 12 meses si cambia de sistema de salud, evitando las barreras administrativas que históricamente frenaban el acceso a los medicamentos.

Durante el acto, el secretario de Salud subrayó la importancia de avanzar hacia una “república sana”, donde la estrategia pública esté enfocada en la prevención, y no solo en la atención.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló las líneas prioritarias del Instituto para combatir el VIH: llevar PrEP a todas las unidades de medicina familiar y hospitales rurales, implementar la estrategia PrEP Plus que incluye esquemas de vacunación y prevención combinada, actualizar los modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave y fortalecer la capacitación médica junto con instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS Bienestar, enfatizó la necesidad de fortalecer la asesoría sin prejuicios, ampliar el acceso a pruebas rápidas y diagnósticos oportunos e incorporar PrEP en los centros de salud de primer nivel.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, reiteró el compromiso institucional con la eliminación del VIH, destacando la importancia de la prevención, el fomento del uso del condón, la educación sexual, el diagnóstico oportuno y un seguimiento continuo.

El subsecretario Ramiro López Elizalde puntualizó que el acceso a la atención en salud en México ya no dependerá de la adscripción institucional, sino de las necesidades reales de cada persona.

En ese sentido, Eduardo Clark resaltó que la atención y la prevención solo serán posibles mediante la coordinación de todas las instituciones como un bloque unido, eliminando las barreras administrativas que antes vulneraban la continuidad del tratamiento.

La expansión de la infraestructura fue igualmente destacada por Nadine Flora Gasman Zylberman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien anunció la construcción de la tercera Clínica Condesa al norte de la capital, fortaleciendo la cobertura y el acceso a servicios especializados en VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El director general de Censida, Juan Luis Mosqueda Gómez, recalcó que la nueva estrategia pone en el centro a las personas y comunidades, reconociendo la resiliencia de quienes viven con VIH y la importancia de las organizaciones civiles en los avances logrados.

Explicó que las acciones acordadas buscan cumplir el objetivo internacional de que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, 95% reciban tratamiento y el 95% alcance una carga viral indetectable.