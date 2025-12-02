México

Sector Salud en México agilizará acceso a medicamentos para pacientes con VIH: esta es la estrategia para atender contagios

El nuevo acuerdo incluye la coordinación entre IMSS, ISSSTE, Pemex y otras instituciones, así como acciones de prevención

Guardar
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

David Kershenobich, secretario de Salud, encabezó la firma de un acuerdo entre las principales instituciones públicas del sector Salud para fortalecer la respuesta nacional al VIH en México hacia 2026, enfermedad que ha registrado un aumento en el último año.

En el marco del Día Mundial del Sida, representantes del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, autoridades locales y colectivas de la sociedad civil, acordaron implementar una nueva estrategia orientada a eliminar la fragmentación en la atención e implementar un modelo uniforme, continuo y universal en todo el país.

El nuevo Acuerdo de Colaboración agilizará el acceso de pacientes entre las distintas instituciones a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), impulsando así la prevención y el tratamiento oportuno.

Esta acción se acompaña de la creación de una plataforma digital única que permitirá registrar y dar seguimiento clínico a cada paciente, centralizando la información y facilitando la gestión de los tratamientos.

También se anunciaron nuevos protocolos de transferencia sectorial, que garantizarán que cualquier persona mantenga continuidad en su atención hasta por 12 meses si cambia de sistema de salud, evitando las barreras administrativas que históricamente frenaban el acceso a los medicamentos.

Durante el acto, el secretario de Salud subrayó la importancia de avanzar hacia una “república sana”, donde la estrategia pública esté enfocada en la prevención, y no solo en la atención.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló las líneas prioritarias del Instituto para combatir el VIH: llevar PrEP a todas las unidades de medicina familiar y hospitales rurales, implementar la estrategia PrEP Plus que incluye esquemas de vacunación y prevención combinada, actualizar los modelos epidemiológicos para identificar poblaciones clave y fortalecer la capacitación médica junto con instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS Bienestar, enfatizó la necesidad de fortalecer la asesoría sin prejuicios, ampliar el acceso a pruebas rápidas y diagnósticos oportunos e incorporar PrEP en los centros de salud de primer nivel.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, reiteró el compromiso institucional con la eliminación del VIH, destacando la importancia de la prevención, el fomento del uso del condón, la educación sexual, el diagnóstico oportuno y un seguimiento continuo.

El subsecretario Ramiro López Elizalde puntualizó que el acceso a la atención en salud en México ya no dependerá de la adscripción institucional, sino de las necesidades reales de cada persona.

En ese sentido, Eduardo Clark resaltó que la atención y la prevención solo serán posibles mediante la coordinación de todas las instituciones como un bloque unido, eliminando las barreras administrativas que antes vulneraban la continuidad del tratamiento.

La expansión de la infraestructura fue igualmente destacada por Nadine Flora Gasman Zylberman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien anunció la construcción de la tercera Clínica Condesa al norte de la capital, fortaleciendo la cobertura y el acceso a servicios especializados en VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El director general de Censida, Juan Luis Mosqueda Gómez, recalcó que la nueva estrategia pone en el centro a las personas y comunidades, reconociendo la resiliencia de quienes viven con VIH y la importancia de las organizaciones civiles en los avances logrados.

Explicó que las acciones acordadas buscan cumplir el objetivo internacional de que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, 95% reciban tratamiento y el 95% alcance una carga viral indetectable.

Temas Relacionados

VIH en MéxicoIMSSSIDASaludantirretroviralesPrepmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre: al menos cuatro líneas del MB afectadas por cierre de estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

La llegada de Cadillac y los ajustes en varias escuderías perfilan a 2026 como una de las temporadas más renovadas de los últimos año

Parrilla completa: estos son los

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Aumentan los casos de VIH en México en 2025: especialistas alertan por impacto en población joven

Los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo más afectado, mientras Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Yucatán y Veracruz lideran las tasas de incidencia

Aumentan los casos de VIH

Cómo hacer besos de nuez reducidos en azúcar, un postre ideal para disfrutar en Navidad sin culpa

Estas galletas se pueden disfrutar con un café o atole caliente

Cómo hacer besos de nuez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan red de extorsión operada

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

Feria de Chilpancingo sufre retrasos en su organización tras amenazas del crimen organizado

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Conductores de Sale el Sol aconsejan a Fátima Bosch “armar un discurso más creíble” tras reafirmarse como Miss Universo

Stranger Things llevará su episodio final a los cines: esto sabemos de su proyección en México

Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales y Arturo Carmona destapa el fuerte motivo

Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

DEPORTES

Copa Intercontinental 2025: en dónde

Copa Intercontinental 2025: en dónde ver los partidos de Cruz Azul como representante de la Concacaf

México anuncia partido de preparación contra Bélgica

Hugo Sánchez rompe el silencio y defiende a Chicharito tras el penal fallado: “Todos deberíamos estar con él”

Aficionados mexicanos celebran con memes la llegada de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca

México vence a República Dominicana en la segunda fecha de los clasificatorios rumbo al mundial FIBA 2027