Rubén Cerda revela que La Güereja podría perder su patrimonio por paracaidistas: “Le invadieron el terreno”

María Elena Saldaña vive momentos de tensión mientras intenta defender su propiedad, enfrentando tanto a ocupantes ilegales como a nuevos reclamantes que buscan quedarse con el predio

La actriz María Elena Saldaña,
La actriz María Elena Saldaña, conocida como 'La Güereja', enfrenta la ocupación ilegal de uno de sus terrenos en medio de una disputa por la propiedad (IG)

La disputa por la propiedad de María Elena Saldaña, reconocida como ‘La Güereja’, ha escalado en las últimas semanas, luego de que Rubén Cerda, también actor y colega cercano, revelara que la actriz enfrenta la ocupación ilegal de uno de sus terrenos.

Cerda explicó a la periodista Elisa Beristain que la situación ha generado incertidumbre sobre el futuro del patrimonio de Saldaña, quien adquirió dos predios con la documentación correspondiente a su nombre.

Terrenos de María Elena ostentan plena legalidad, asegura Cerda

El origen del conflicto se remonta a la adquisición de los terrenos, ambos registrados legalmente a nombre de María Elena Saldaña. Según Cerda, la actriz le vendió uno de los predios, mientras que el otro permaneció bajo su titularidad.

Rubén Cerda, colega de Saldaña,
Rubén Cerda, colega de Saldaña, confirma que ambos cuentan con la documentación legal que acredita la titularidad de los predios en conflicto (Crédito: Rubén Cerda, Facebook)

“Eran dos terrenos. Un terreno me vendió a mí la señora María Elena Saldaña y el otro se lo quedó ella. Los dos terrenos tenían prediales a nombre de María Elena Saldaña. El gobierno no le va a dar a nadie una titularidad de un predial a nombre de otra persona”, afirmó Cerda a Elisa Beristain, subrayando la legitimidad de la propiedad.

En medio de la controversia, surgieron versiones que vinculaban al actor Sergio Sendel o a algún familiar suyo con un presunto fraude relacionado con la venta de los terrenos.

No obstante, Rubén Cerda desmintió categóricamente estas especulaciones. “Sergio Sendel no me vendió ninguna propiedad. Aquí se estuvo manejando que el hermano de Sergio Sendel había vendido una propiedad de forma ilícita, pero no pasó nada de eso”, declaró Cerda a Elisa Beristain, descartando cualquier implicación de Sendel en el caso.

El conflicto se intensificó cuando la familia de un empresario comenzó a reclamar la propiedad de los terrenos, argumentando que la hija de un restaurantero habría heredado uno de ellos.

Versiones que vinculaban a Sergio
Versiones que vinculaban a Sergio Sendel y su familia con un presunto fraude en la venta de los terrenos fueron desmentidas por Rubén Cerda (Instagram/ @sergiosendel.oficial HuellaLince)

Pese a investigación notarial, personas allanan el terrero de La Güereja

Sin embargo, una investigación notarial determinó que “el terreno estaba libre de gravamen”, según relató Cerda a Elisa Beristain. A pesar de este dictamen, los reclamos persistieron y la situación derivó en la ocupación del predio por personas identificadas como “paracaidistas”, término utilizado en México para referirse a quienes invaden terrenos de manera ilegal.

Rubén Cerda detalló la gravedad del escenario actual: “María Elena está en una situación porque le invadieron el terreno. Yo considero que ese terreno es de ella. Las personas que están ahí dicen que es suyo… bueno, pues yo ya no me meto”.

El actor enfatizó que tanto él como Saldaña cuentan con la documentación que acredita la adquisición legal de los bienes y reiteró que no existe ningún tipo de fraude en la operación.

Una investigación notarial determinó que
Una investigación notarial determinó que el terreno de María Elena Saldaña está libre de gravamen, pese a los reclamos de terceros (Televisa/Captura de pantalla)

La disputa ha señalado a una mujer identificada como Silvia Rugama como la principal reclamante de los terrenos pertenecientes a María Elena Saldaña y Rubén Cerda.

La incertidumbre persiste mientras la actriz enfrenta el riesgo de perder parte de su patrimonio ante la ocupación y los litigios en curso.

