Línea 3 del Metro CDMX: esta será la inversión para la modernización de la ruta Indios Verdes - Universidad

El Gobierno CDMX informó que la Línea 3 del Metro será modernizada y los trabajos empezarán este 2025 (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está por iniciar la modernización de la Línea 3, ruta que va de Indios Verdes a Universidad. Según informó Clara Brugada, la remodelación de los equipos no requerirá la suspensión del servicio, por lo que las afectaciones a los usuarios serán mínimas.

Con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la modernización de la Línea 3 del Metro CDMX, la mandataria presentó ante el Congreso capitalino el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2026 en donde incluyó la inversión que requerirán para mejorar el servicio de la Línea 3.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 entregado al Congreso capitalino, la modernización de la Línea 3 se consolida como una prioridad estratégica para la ciudad.

¿Cuál será la inversión para la modernización de la Línea 3 del Metro CDMX?

El Gobierno CDMX empezará con la remodelación de la Línea 3 (X/ @GobCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México solicitó al Congreso la autorización de un presupuesto de 25 mil millones (MXN $25,000 millones) para el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en el ejercicio fiscal 2026, de los cuales cinco mil millones (MXN 5,000 millones) se destinarán exclusivamente a la primera etapa de modernización integral de la Línea 3, que conecta las estaciones Universidad e Indios Verdes.

El documento oficial señala: “La modernización de la Línea 3 del Metro se consolida como una prioridad estratégica para la Ciudad de México al destinar MXN 5,000 millones para fortalecer la seguridad, eficiencia y calidad del servicio en uno de los corredores más representativos de la red. Esta línea, que va de la estación Indios Verdes a la estación Universidad, constituye un eje relevante de movilidad para la capital debido a que mensualmente desplaza más de 14 millones de personas”.

El documento también indica que la inversión permitirá avanzar en la renovación de la infraestructura y en la mejora de las condiciones operativas de la Línea 3, reafirmando el compromiso del gobierno capitalino con un sistema de transporte masivo moderno y funcional.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, confirmó el inicio de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @HectorUlisesGN)

¿Cerrarán la Línea 3 del Metro CDMX?

Durante la presentación del proyecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, descartó que la Línea 3 tenga cierres escalonados durante el primer semestre del año, a diferencia de lo ocurrido en la rehabilitación de la Línea 1. La jefa capitalina informó en su Primer Informe de Gobierno que los trabajos de modernización comenzarán a finales de 2025.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, entregó el Proyecto de Presupuestos 2026 al Congreso capitalino y destacó que no se contemplan nuevos impuestos ni endeudamiento adicional para el próximo año. De Botton Falcón precisó que se prevé un desendeudamiento real del 0.5 por ciento.

El documento oficial detalla que el Proyecto de Presupuesto 2026 considera la continuidad de ocho contratos multianuales para acciones de mantenimiento, modernización de material rodante, asesorías especializadas y prestación de servicios de trenes, por un monto de MXN 3,859 millones. De los MXN 25,000 millones solicitados para el Metro, alrededor de MXN 16,000 millones quedarán disponibles para operación y mantenimiento.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, descartó que la Línea 3 tenga cierres ( X/@andreslajous)

El presupuesto general de la Ciudad de México para 2026 prevé ingresos por MXN 313, 385 millones, lo que representa un incremento del 7.5% respecto a los recursos aprobados para 2025. En materia de inversión pública, el gobierno capitalino proyecta un aumento del 31.2%, con una asignación de poco más de MXN 57,910 millones. De este monto, MXN 43,749 millones estarán destinados a organismos y proyectos de movilidad, consolidando a este sector como una de las prioridades del ejercicio fiscal.

La estrategia presupuestal para 2026 busca fortalecer la infraestructura de transporte público y avanzar en la modernización del Metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y responder a las demandas de movilidad de la población capitalina.