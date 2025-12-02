México

José José: a 6 años de su muerte, revelan una verdad desconocida por la que su voz se fue deteriorando

El cantante argentino Laureano Brizuela sorprendió al compartir una teoría inédita sobre el declive vocal de José José

El cantante José Rómulo Sosa, mejor conocido como "José José", falleció a los 71 años en Miami Florida (Foto: Diego Simón/Cuartoscuro)

La explicación sobre la pérdida de la voz de José José ha adquirido una nueva dimensión tras las declaraciones del cantante argentino Laureano Brizuela, quien compartió detalles inéditos sobre el verdadero origen de la afección que marcó la carrera del intérprete mexicano.

A seis años del fallecimiento de ‘El Príncipe de la Canción’, Brizuela ofreció una perspectiva distinta a la versión tradicional que atribuía el deterioro vocal únicamente a daños en las cuerdas vocales.

Laureano Brizuela, gran amigo del ‘Príncipe’

Durante una conversación reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Laureano Brizuela relató aspectos de su relación personal con José José, subrayando la confianza y cercanía que existía entre ambos.

El artista argentino recordó: “Yo fui amigo de José y hablamos mucho de sus debilidades. Tuvimos el mismo abogado, el mismo que los divorció. Es uno de los abogados que me ayudaron con el caso ya muy conocido aquí. Hablábamos de eso y él me decía: ‘¿Cómo puedes hacer falsetes?’ Tú sabes que yo siempre mejoré mis técnicas vocales porque yo no quería quebrar”, dijo Brizuela.

En una charla con Gustavo Adolfo Infante, Laureano Brizuela explicó que el daño en la voz de José José fue consecuencia de una falla neurológica, desmintiendo la versión tradicional sobre el deterioro físico (IG)

Esta confesión permitió al llamado ‘Ángel del rock’ profundizar en el análisis de la condición que afectó a José José.

Contrario a la creencia popular, Brizuela sostuvo que el problema no residía en las cuerdas vocales, sino en el cerebro. Según su explicación, “Es natural, lo tienes o no lo tienes. Las cuerdas son dos telitas así chiquititas, pero son músculos voluntarios. Lo que le falló a él, yo te aseguro que si lo hubiéramos analizado al momento de su fallecimiento, sus cuerdas estaban intactas. A él, por los vicios, se le quebró la conexión del lóbulo derecho del cerebro a la garganta, que es donde tú comandas un músculo. Si tú tienes más o menos un poco de tono muscular en los brazos, no te va a fallar si haces esto, porque te responde el músculo y el cerebro ordena en el acto”.

De este modo, el cantante argentino sugirió que la adicción al alcohol no solo afectó la salud física de José José, sino que interrumpió la comunicación neurológica esencial para el control vocal.

La versión tradicional sobre el deterioro vocal de José José es cuestionada por nuevas declaraciones de Laureano Brizuela (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Un impacto más psicológico que físico

Brizuela también abordó la naturaleza de las adicciones, enfatizando que el impacto va más allá de lo físico. “Cuando tú cantas, en microsegundos le estás ordenando a la garganta que emita las notas que tiene que emitir. Pero si tú rompes ese vínculo por adicciones, porque aquí viene algo que me explicó mi madre cuando era muy niño. Lo terrible de esto es que crea una adicción no física, crea una adicción psicológica”, concluyó Brizuela.

La revelación de Laureano Brizuela aporta una visión renovada sobre el declive vocal de José José, al señalar que la desconexión entre el cerebro y la garganta, provocada por las adicciones, fue el factor determinante en la pérdida de la voz del célebre cantante mexicano.

