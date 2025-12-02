México

Cuál es la nueva dirección de la Embajada de EEUU en CDMX, cómo llegar y a partir de cuándo se realizarán trámites ahí

Quienes requieran servicios como entrevistas para visa o renovación de pasaporte deben acudir a la nueva ubicación, dejando de operar la antigua sede en Paseo de la Reforma

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en México traslada sus servicios consulares a una moderna sede en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. REUTERS/Raquel Cunha

La Embajada de Estados Unidos en México ha cambiado de ubicación y ofrece sus servicios consulares en una instalación situada en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. Desde el 24 de noviembre, quienes necesiten realizar trámites consulares deben acudir a la nueva sede, con ingreso por la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Legaria.

El cambio fue informado a través de la cuenta oficial de la Embajada, destacando que a partir de esa fecha todas las entrevistas relacionadas con visas, pasaportes, ciudadanía y servicios notariales se llevan a cabo en el nuevo edificio. Este cambio busca mejorar la atención y refleja la fortaleza de la relación bilateral entre Estados Unidos y México.

Vale señalar que la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc, ya no atenderá estos procedimientos consulares. Mientras tanto, el Centro de Atención al Solicitante (CAS) mantiene sus operaciones en Hamburgo 213, colonia Juárez.

Detalles sobre trámites y procedimientos

Las recomendaciones para viajeros estadounidenses
Las recomendaciones para viajeros estadounidenses incluyen portar pasaporte válido, respetar plazos de estadía y cumplir con restricciones aduaneras en México. Crédito: Diego Alva/Infobae México

Quienes deban presentarse en la Embajada para trámites consulares deben considerar varios puntos prácticos. Entre los servicios disponibles en la nueva ubicación, se encuentran:

  • Entrevistas para obtención de visa
  • Renovación de pasaporte estadounidense
  • Trámites de ciudadanía
  • Servicios notariales para ciudadanos de Estados Unidos

El traslado implica únicamente el cambio de sede para estos trámites y no afecta la función del CAS. Es importante verificar el lugar correcto para cada proceso antes de acudir.

La voz del embajador: reconocimiento al equipo

El embajador Ronald Johnson destaca
El embajador Ronald Johnson destaca la dedicación y coordinación del equipo durante la histórica mudanza consular en México. Crédito: X @USAmbMex

A propósito del traslado, el embajador estadounidense Ronald Johnson recurrió a su cuenta oficial para valorar el trabajo realizado en la mudanza consular. El diplomático resaltó la magnitud de la tarea llevada a cabo, destacando la dedicación y coordinación del equipo responsable.

La publicación reconoció que el cambio representa la mayor movilización en la historia del Departamento de Estado en cuanto a infraestructura diplomática. El embajador remarcó que la nueva sede materializa el alcance y solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, proyectando una imagen de cooperación institucional.

Contexto y recomendaciones para viajeros

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos emite nuevas alertas de viaje y recomienda consultar las advertencias del Departamento de Estado antes de visitar México. Crédito: REUTERS / Henry Romero

La mudanza de la Embajada coincide con la emisión de nuevas alertas de viaje para quienes piensan visitar México en temporada de fin de año. Como detalle, la representación diplomática estadounidense enfatizó la importancia de consultar las advertencias del Departamento de Estado antes de viajar. Hay 17 estados mexicanos bajo alerta de nivel 2 y otros 6 en niveles superiores de restricción.

Las recomendaciones, compartidas el 30 de noviembre, específicas para ciudadanos estadounidenses que visiten México incluyen:

  • Llevar pasaporte válido y la Forma Migratoria Múltiple (FMM)
  • Respetar los plazos de estadía autorizados
  • No portar armas, municiones ni objetos prohibidos
  • Declarar montos en efectivo superiores a 10 mil dólares
  • Familiarizarse con las restricciones aduaneras

Las autoridades aconsejan conservar toda documentación migratoria durante la estancia y prestar atención a la fecha de vencimiento estipulada en el sello de entrada. La falta de cumplimiento puede acarrear multas o detención.

