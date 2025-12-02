Conductor de aplicación baja a mujer que quería beber cerveza y redes la bautizan como ‘Lady Cerveza’

La joven intentó reportar al chofer ante la plataforma y ante un policía, pero le recordaron que las reglas prohíben beber.

El incidente ocurrió cuando la usuaria solicitó un viaje mediante una plataforma de transporte. Al abordar, llevaba consigo una cerveza abierta que pretendía seguir consumiendo dentro del vehículo. El conductor, siguiendo las políticas de Uber y DiDi, le indicó que no podía beber durante el servicio. La mujer reaccionó con molestia y comenzó una discusión que fue captada en video.

En las imágenes, “Lady Cerveza” insiste en que el conductor está actuando de forma indebida y amenaza con reportarlo ante la plataforma.

“Yo le voy a hablar al comandante. ¿Quieres que hable al comandante ahorita?”, dice al inicio de la grabación. De inmediato, el taxista responde: “Disculpa, ¿estás en servicio? ¿Estás en servicio?”.

La mujer acusó al taxista por no dejarla consumir alcohol, pero las políticas de las aplicaciones prohíben hacerlo.

La mujer sostiene que el chofer la agredió verbalmente, afirmación que el conductor niega. “Hola, es que el señor de aquí de las normas de Buses de Granados se me puso superpendejo. Me está agrediendo, me está insultando. La señorita tiene que tomar alcohol, por eso lo agarro. Traía una cerveza, una cerveza, una cerveza y me está chingando y no me puede bajar a la mitad del servicio, ¿estás de acuerdo?”, reclama la pasajera ante un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Mientras tanto, el conductor insiste en que solo está cumpliendo con el reglamento: “Pero no puedes tomar en el viaje, señorita”. La mujer, sin embargo, continúa acusándolo: “Sí, pero a mí me agrediste”. El taxista responde con firmeza: “No, jamás lo haría”.

El conductor también recuerda que la aplicación graba cada viaje: “Hay un video aquí de todos modos de la aplicación que va grabando, entonces no tengo ningún problema”. La mujer insiste en que quiere que el chofer sea reportado: “Sabes qué? Le puedes hablar a mi comandante, por favor, de mi zona, para que venga y lo reporten, porque no quiero que vuelva a trabajar el señor en esta zona”.

La discusión se extiende mientras la pasajera repite que solo estaba tomando una cerveza. “A ver, venía tomando una cerveza, ¿eso te va mal?”. El conductor nuevamente explica: “Pero no puedes tomar. Sí, una cerveza, media cerveza, media, le vale”. A lo que la mujer responde confundida: “No, es que no puedes tomar en el servicio. Sí, pero yo puedo abrir atrás. Entonces, él es el chofer. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿para qué lo quiero?”.

Una mujer, apodada “Lady Cerveza”, fue bajada de un taxi de aplicación por beber a bordo. El video donde reclama a la policía se hizo viral en redes. Crédito: TikTok / @pala_nuxgdl

El policía, sin intervenir más allá de escuchar ambas versiones, deja claro que el conductor tiene derecho a negar el servicio si el pasajero viola las normas. El chofer insiste en que solo cumple con el reglamento de las plataformas.

Según las políticas tanto de Uber como de DiDi, pasajeros y conductores tienen prohibido consumir alcohol, fumar o usar sustancias durante el viaje, además de evitar alimentos y bebidas que puedan derramarse o ensuciar la unidad. Las aplicaciones permiten que los choferes reporten a usuarios que violen estas normas, lo que puede derivar en sanciones o inhabilitaciones.

El caso de “Lady Cerveza” ha generado debate sobre el respeto a las reglas y la seguridad de los viajes por aplicación. Mientras algunos usuarios defendieron a la mujer por querer evitar manejar bajo los efectos del alcohol, la mayoría respaldó la actuación del conductor y cuestionó la reacción de la pasajera, quien se convirtió en tendencia nacional por su comportamiento frente a la cámara.