Cómo preparar chilaquiles en una deliciosa y picante salsa de habanero

Combina lo picante del chile habanero con lo cremoso y suave de la crema y leche

Preparar chilaquiles es un ritual delicioso, pero cuando se le da un toque especial a la receta con una salsa cremosa de habanero y coronarlo con cochinita pibil caliente, el resultado es un plato que enamora desde el primer bocado. Esta elaboración combina la tradición con un toque atrevido, ofreciendo un equilibrio perfecto entre lo crujiente, cremoso y picante.

La receta requiere de ingredientes sencillos, pero el proceso transforma cada elemento en una experiencia profunda de sabor. El jitomate suavizado, la crema y la leche crean una base que contrasta muy bien con el habanero. Este toque se complementa con la cochinita y la cebolla morada encurtida.

Estos chilaquiles no son solo un antojo; son una invitación a redescubrir la cocina mexicana desde una perspectiva aromática. Si buscas una versión creativa y colorida, esta es la elección ideal.

Receta de chilaquiles con salsa de habanero

Este platillo es una excelente alternativa para poder comer en cualquier momento

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. El tiempo que tardarás en hacerlo es de aproximadamente una hora con 15 minutos y al finalizar el rendimiento total será de 4 porciones.

Ingredientes

100 g de jitomates

1/4 de cebolla

2 ajos

1 chile

habanero

1 taza de crema acidificada

1/2 taza de leche

2 cucharadas de manteca de cerdo

sal y pimienta negra molida, al gusto

300 g de totopos de maíz

300 g de cochinita pibil, deshebrada y caliente

1/2 cebolla morada, encurtida

Preparación

Coloca en una olla los jitomates, la cebolla, los dientes de ajo y el chile habanero. Cubre los ingredientes con agua , coloca la olla sobre fuego medio y deja que hiervan durante 15 minutos o hasta que los jitomates estén suaves

Licua los ingredientes junto con la crema y la leche, hasta obtener una salsa tersa

Coloca sobre fuego medio una cacerola amplia con la manteca de cerdo. Cuando humee, vierte la salsa y añade un poco de sal. Reduce la intensidad del fuego y deja que la salsa se cocine durante 10 minutos o hasta que espese ligeramente, moviendo ocasionalmente. Rectifica el sabor

Retira la salsa del fuego y añade los totopos, mezcla delicadamente y deja que los chilaquiles reposen durante 2 minutos

Sirve los chilaquiles con la cochinita pibil y la cebolla morada

La esencia del habanero

El chile habanero es un chile muy picoso, pero también cuenta con propiedades que benefician a la salud

El chile habanero es uno de los ingredientes que más representan la cocina tradicional, destacando su picor intenso y aroma. Dentro de esta preparación es el alma de la salsa, aportando un toque vibrante que equilibra con la suavidad de la crema y leche.

Más allá de su sabor, este chile es una fuente sorprendente de beneficios. De acuerdo con un artículo de Larousse Cocina, “las propiedades del chile habanero se encuentran las siguientes: alta concentración de vitamina C, potasio, magnesio y hierro; estimula la producción de jugos gástricos y alivia malestares digestivos y la gastritis”.

Además el sitio gastronómico agrega que “disminuye dolores de cabeza e inflamaciones; estimula el sistema inmunológico y reduce los malestares de la gripe y las infecciones provocadas por hongos; y es aliado en el combate del mal aliento”.

Integrarlo en elaboraciones como esta salsa permite disfrutar de sus ventajas sin que su intensidad resulte incomible.