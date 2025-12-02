México

Cómo preparar chilaquiles en una deliciosa y picante salsa de habanero

Este platillo contiene ingredientes con propiedades que ayudan a reforzar el sistema inmunológico y digestivo

Guardar
Combina lo picante del chile
Combina lo picante del chile habanero con lo cremoso y suave de la crema y leche – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar chilaquiles es un ritual delicioso, pero cuando se le da un toque especial a la receta con una salsa cremosa de habanero y coronarlo con cochinita pibil caliente, el resultado es un plato que enamora desde el primer bocado. Esta elaboración combina la tradición con un toque atrevido, ofreciendo un equilibrio perfecto entre lo crujiente, cremoso y picante.

La receta requiere de ingredientes sencillos, pero el proceso transforma cada elemento en una experiencia profunda de sabor. El jitomate suavizado, la crema y la leche crean una base que contrasta muy bien con el habanero. Este toque se complementa con la cochinita y la cebolla morada encurtida.

Estos chilaquiles no son solo un antojo; son una invitación a redescubrir la cocina mexicana desde una perspectiva aromática. Si buscas una versión creativa y colorida, esta es la elección ideal.

Receta de chilaquiles con salsa de habanero

Este platillo es una
Este platillo es una excelente alternativa para poder comer en cualquier momento – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible dentro del catálogo digital de Larousse Cocina. El tiempo que tardarás en hacerlo es de aproximadamente una hora con 15 minutos y al finalizar el rendimiento total será de 4 porciones.

Ingredientes

  • 100 g de jitomates
  • 1/4 de cebolla
  • 2 ajos
  • 1 chile
  • habanero
  • 1 taza de crema acidificada
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de manteca de cerdo
  • sal y pimienta negra molida, al gusto
  • 300 g de totopos de maíz
  • 300 g de cochinita pibil, deshebrada y caliente
  • 1/2 cebolla morada, encurtida

Preparación

  • Coloca en una olla los jitomates, la cebolla, los dientes de ajo y el chile habanero. Cubre los ingredientes con agua , coloca la olla sobre fuego medio y deja que hiervan durante 15 minutos o hasta que los jitomates estén suaves
  • Licua los ingredientes junto con la crema y la leche, hasta obtener una salsa tersa
  • Coloca sobre fuego medio una cacerola amplia con la manteca de cerdo. Cuando humee, vierte la salsa y añade un poco de sal. Reduce la intensidad del fuego y deja que la salsa se cocine durante 10 minutos o hasta que espese ligeramente, moviendo ocasionalmente. Rectifica el sabor
  • Retira la salsa del fuego y añade los totopos, mezcla delicadamente y deja que los chilaquiles reposen durante 2 minutos
  • Sirve los chilaquiles con la cochinita pibil y la cebolla morada

La esencia del habanero

El chile habanero es un
El chile habanero es un chile muy picoso, pero también cuenta con propiedades que benefician a la salud - (Foto: SAGARPA a través de FIRCO)

El chile habanero es uno de los ingredientes que más representan la cocina tradicional, destacando su picor intenso y aroma. Dentro de esta preparación es el alma de la salsa, aportando un toque vibrante que equilibra con la suavidad de la crema y leche.

Más allá de su sabor, este chile es una fuente sorprendente de beneficios. De acuerdo con un artículo de Larousse Cocina, “las propiedades del chile habanero se encuentran las siguientes: alta concentración de vitamina C, potasio, magnesio y hierro; estimula la producción de jugos gástricos y alivia malestares digestivos y la gastritis”.

Además el sitio gastronómico agrega que “disminuye dolores de cabeza e inflamaciones; estimula el sistema inmunológico y reduce los malestares de la gripe y las infecciones provocadas por hongos; y es aliado en el combate del mal aliento”.

Integrarlo en elaboraciones como esta salsa permite disfrutar de sus ventajas sin que su intensidad resulte incomible.

Temas Relacionados

ChilaquilesSalsa de habeneroRecetamexico-noticias

Más Noticias

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Averigua el lugar, horario y modalidad de acceso para disfrutar de una manualidad festiva

Dónde crear GRATIS tus esferas

Valor de apertura del dólar en México este 2 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Christian Nodal en riesgo de volver a juicio: Universal Music interpone apelación y reabre disputa legal

La disquera se ampara en nuevo recurso para intentar revocar el fallo que liberó al cantante del proceso penal por presunta falsificación de contratos

Christian Nodal en riesgo de

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 2 de diciembre?

El proceso, que se realiza del 1 al 13 de diciembre, busca agilizar trámites y evitar aglomeraciones en los módulos del todo el país

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: Lis Vega nominó a Fabiola Campomanes

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De su estado de salud

De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

Las dudas que aún quedan sobre el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada tras la versión de Joaquín Guzmán López

Sin saber inglés y sin acceso a higiene básica: Así fue el día que Emma Coronel fue detenida en EEUU

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: Lis Vega nominó a Fabiola Campomanes

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Christian Nodal en riesgo de volver a juicio: Universal Music interpone apelación y reabre disputa legal

¿Quién pidió esta señal? Selena Gómez y Benny Blanco bailan “El Tucanazo”

El Cascanueces llega a Edomex: ballet, nieve y orquesta desde menos de 200 pesos

DEPORTES

Fan pierde el control y

Fan pierde el control y rompe su televisor tras penalti fallado de Chicharito Hernández ante Cruz Azul | Video

Monterrey vs Toluca: cuándo y dónde ver en vivo

Dragon Lee y AJ Styles mantienen el reinado de parejas en WWE RAW: así fue su gran triunfo

“Duele quedar eliminados”: Álvaro Fidalgo y Ramón Juárez hablan tras la caída del América

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 12 de febrero