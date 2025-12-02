Cheesecake de frutos rojos al mezcal: el postre mexicano original y fácil para tus fiestas

Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te imaginas terminar la cena de fin de año con un postre cremoso, fresco y con un inesperado toque mexicano? El cheesecake de frutos rojos al mezcal es la fusión perfecta entre la repostería clásica estadounidense y el sabor atrevido de nuestro destilado más emblemático.

Es ideal para sorprender a tus invitados y cerrar la velada con broche de oro, dejando en la memoria una nota dulce, afrutada y ligeramente ahumada gracias al mezcal.

La clave de esta receta está en combinar ingredientes sencillos y locales—como galletas María, queso crema y frutos rojos de temporada—con el toque adulto y aromático del mezcal.

Puedes usar frutos frescos o congelados según la disponibilidad, y en pocos pasos tendrás un pastel sin complicaciones, que puede prepararse con antelación y decorarse justo antes de servir. Un postre práctico, espectacular y digno de cualquier mesa mexicana de celebración.

Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Cheesecake de frutos rojos al mezcal

Este cheesecake lleva una base crujiente de galleta María, relleno suave de queso y cubierta de frutos rojos brillantes bañados con un almíbar perfumado al mezcal. Se puede preparar en versión horneada o sin horno (en frío), para adaptarse al tiempo y equipo de cada cocina.

Inspiración nacional con alma internacional, fácil de montar, y perfecto para maridar con café o una copita de mezcal.

Tiempo de preparación

Preparación de la base y relleno: 15 minutos

Horneado (opcional): 40 minutos o, para versión fría, refrigeración 3-4 horas mínimo.

Preparación de la cobertura: 10 minutos

Armado final y decoración: 5 minutos

Tiempo total: 1 hora (+ frío) si horneas / 30 minutos (+ frío) si es sin horno

Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 g de galletas María 80 g de mantequilla derretida 400 g de queso crema a temperatura ambiente 1 lata de leche condensada (aprox. 390 g) 2 huevos (solo si horneas, omite para versión fría) 1 cucharadita de vainilla 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresa, frambuesa, zarzamora, arándano) 2 cucharadas de mezcal 3 cucharadas de azúcar para el almíbar Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos al mezcal, paso a paso

Tritura las galletas María hasta obtener un polvo uniforme y mezcla con la mantequilla derretida. Forra el fondo de un molde para pastel desmontable (20-22 cm) con la mezcla de galleta, presionando bien. Reserva en refrigeración. Bate el queso crema con la leche condensada y la vainilla hasta que la mezcla quede suave y sin grumos. Si horneas, agrega los huevos, batiendo solo lo necesario. Si no horneas, coloca la mezcla directamente sobre la base de galleta y lleva al congelador mínimo por 4 horas. Para versión horneada: vierte la mezcla sobre la base y hornea a 170°C por 40 minutos, hasta que esté cuajado pero ligeramente “bailarín” al centro. Deja enfriar, luego refrigera mínimo 2 horas antes de agregar la cobertura. Prepara el almíbar: en un sartén, pon los frutos rojos, azúcar y jugo de limón; cocina a fuego medio hasta que las frutas suelten jugo y reduzca ligeramente la mezcla. Retira del fuego, deja entibiar, añade el mezcal y remueve. Una vez frío el cheesecake, decora la superficie con los frutos al mezcal y, si deseas, un poco de ralladura de limón o menta fresca. Desmolda, corta y disfruta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 8 a 10 rebanadas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Porción estándar (1/10 del pastel):

Calorías: 340

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 9 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 30 g

Proteínas: 6 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar refrigerado, bien tapado, hasta 5 días.