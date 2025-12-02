Cheesecake de frutos rojos al mezcal: el postre mexicano original y fácil para tus fiestas

¿Te imaginas terminar la cena de fin de año con un postre cremoso, fresco y con un inesperado toque mexicano? El cheesecake de frutos rojos al mezcal es la fusión perfecta entre la repostería clásica estadounidense y el sabor atrevido de nuestro destilado más emblemático.
Es ideal para sorprender a tus invitados y cerrar la velada con broche de oro, dejando en la memoria una nota dulce, afrutada y ligeramente ahumada gracias al mezcal.
La clave de esta receta está en combinar ingredientes sencillos y locales—como galletas María, queso crema y frutos rojos de temporada—con el toque adulto y aromático del mezcal.
Puedes usar frutos frescos o congelados según la disponibilidad, y en pocos pasos tendrás un pastel sin complicaciones, que puede prepararse con antelación y decorarse justo antes de servir. Un postre práctico, espectacular y digno de cualquier mesa mexicana de celebración.
Receta de Cheesecake de frutos rojos al mezcal
Este cheesecake lleva una base crujiente de galleta María, relleno suave de queso y cubierta de frutos rojos brillantes bañados con un almíbar perfumado al mezcal. Se puede preparar en versión horneada o sin horno (en frío), para adaptarse al tiempo y equipo de cada cocina.
Inspiración nacional con alma internacional, fácil de montar, y perfecto para maridar con café o una copita de mezcal.
Tiempo de preparación
- Preparación de la base y relleno: 15 minutos
- Horneado (opcional): 40 minutos o, para versión fría, refrigeración 3-4 horas mínimo.
- Preparación de la cobertura: 10 minutos
- Armado final y decoración: 5 minutos
- Tiempo total: 1 hora (+ frío) si horneas / 30 minutos (+ frío) si es sin horno
Ingredientes
- 200 g de galletas María
- 80 g de mantequilla derretida
- 400 g de queso crema a temperatura ambiente
- 1 lata de leche condensada (aprox. 390 g)
- 2 huevos (solo si horneas, omite para versión fría)
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresa, frambuesa, zarzamora, arándano)
- 2 cucharadas de mezcal
- 3 cucharadas de azúcar para el almíbar
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer cheesecake de frutos rojos al mezcal, paso a paso
- Tritura las galletas María hasta obtener un polvo uniforme y mezcla con la mantequilla derretida.
- Forra el fondo de un molde para pastel desmontable (20-22 cm) con la mezcla de galleta, presionando bien. Reserva en refrigeración.
- Bate el queso crema con la leche condensada y la vainilla hasta que la mezcla quede suave y sin grumos.
- Si horneas, agrega los huevos, batiendo solo lo necesario.
- Si no horneas, coloca la mezcla directamente sobre la base de galleta y lleva al congelador mínimo por 4 horas.
- Para versión horneada: vierte la mezcla sobre la base y hornea a 170°C por 40 minutos, hasta que esté cuajado pero ligeramente “bailarín” al centro. Deja enfriar, luego refrigera mínimo 2 horas antes de agregar la cobertura.
- Prepara el almíbar: en un sartén, pon los frutos rojos, azúcar y jugo de limón; cocina a fuego medio hasta que las frutas suelten jugo y reduzca ligeramente la mezcla. Retira del fuego, deja entibiar, añade el mezcal y remueve.
- Una vez frío el cheesecake, decora la superficie con los frutos al mezcal y, si deseas, un poco de ralladura de limón o menta fresca.
- Desmolda, corta y disfruta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 8 a 10 rebanadas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Porción estándar (1/10 del pastel):
- Calorías: 340
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 9 g
- Carbohidratos: 40 g
- Azúcares: 30 g
- Proteínas: 6 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar refrigerado, bien tapado, hasta 5 días.