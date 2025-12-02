México

Cheesecake de frutos rojos al mezcal: el postre mexicano original y fácil para tus fiestas

Convierte ingredientes sencillos en un postre gourmet que conquistará a tus invitados desde el primer bocado

Cheesecake decorado con frutos rojos
Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación.

¿Te imaginas terminar la cena de fin de año con un postre cremoso, fresco y con un inesperado toque mexicano? El cheesecake de frutos rojos al mezcal es la fusión perfecta entre la repostería clásica estadounidense y el sabor atrevido de nuestro destilado más emblemático.

Es ideal para sorprender a tus invitados y cerrar la velada con broche de oro, dejando en la memoria una nota dulce, afrutada y ligeramente ahumada gracias al mezcal.

La clave de esta receta está en combinar ingredientes sencillos y locales—como galletas María, queso crema y frutos rojos de temporada—con el toque adulto y aromático del mezcal.

Puedes usar frutos frescos o congelados según la disponibilidad, y en pocos pasos tendrás un pastel sin complicaciones, que puede prepararse con antelación y decorarse justo antes de servir. Un postre práctico, espectacular y digno de cualquier mesa mexicana de celebración.

Cheesecake decorado con frutos rojos
Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Cheesecake de frutos rojos al mezcal

Este cheesecake lleva una base crujiente de galleta María, relleno suave de queso y cubierta de frutos rojos brillantes bañados con un almíbar perfumado al mezcal. Se puede preparar en versión horneada o sin horno (en frío), para adaptarse al tiempo y equipo de cada cocina.

Inspiración nacional con alma internacional, fácil de montar, y perfecto para maridar con café o una copita de mezcal.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la base y relleno: 15 minutos
  • Horneado (opcional): 40 minutos o, para versión fría, refrigeración 3-4 horas mínimo.
  • Preparación de la cobertura: 10 minutos
  • Armado final y decoración: 5 minutos
  • Tiempo total: 1 hora (+ frío) si horneas / 30 minutos (+ frío) si es sin horno
Cheesecake decorado con frutos rojos
Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 200 g de galletas María
  2. 80 g de mantequilla derretida
  3. 400 g de queso crema a temperatura ambiente
  4. 1 lata de leche condensada (aprox. 390 g)
  5. 2 huevos (solo si horneas, omite para versión fría)
  6. 1 cucharadita de vainilla
  7. 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresa, frambuesa, zarzamora, arándano)
  8. 2 cucharadas de mezcal
  9. 3 cucharadas de azúcar para el almíbar
  10. Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos al mezcal, paso a paso

  1. Tritura las galletas María hasta obtener un polvo uniforme y mezcla con la mantequilla derretida.
  2. Forra el fondo de un molde para pastel desmontable (20-22 cm) con la mezcla de galleta, presionando bien. Reserva en refrigeración.
  3. Bate el queso crema con la leche condensada y la vainilla hasta que la mezcla quede suave y sin grumos.
    1. Si horneas, agrega los huevos, batiendo solo lo necesario.
    2. Si no horneas, coloca la mezcla directamente sobre la base de galleta y lleva al congelador mínimo por 4 horas.
  4. Para versión horneada: vierte la mezcla sobre la base y hornea a 170°C por 40 minutos, hasta que esté cuajado pero ligeramente “bailarín” al centro. Deja enfriar, luego refrigera mínimo 2 horas antes de agregar la cobertura.
  5. Prepara el almíbar: en un sartén, pon los frutos rojos, azúcar y jugo de limón; cocina a fuego medio hasta que las frutas suelten jugo y reduzca ligeramente la mezcla. Retira del fuego, deja entibiar, añade el mezcal y remueve.
  6. Una vez frío el cheesecake, decora la superficie con los frutos al mezcal y, si deseas, un poco de ralladura de limón o menta fresca.
  7. Desmolda, corta y disfruta.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 8 a 10 rebanadas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Porción estándar (1/10 del pastel):

  • Calorías: 340
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 9 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Azúcares: 30 g
  • Proteínas: 6 gCabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar refrigerado, bien tapado, hasta 5 días.

