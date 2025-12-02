Aumentan los casos de VIH en México en 2025: especialistas alertan por impacto en población joven

Los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo más afectado, mientras Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Yucatán y Veracruz lideran las tasas de incidencia

El sistema de vigilancia epidemiológica mexicano reportó un incremento en los casos de VIH durante 2025, una tendencia que especialistas califican como preocupante debido al fuerte impacto entre la población joven.

De acuerdo con el más reciente informe histórico elaborado por la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, México alcanzó 185 mil 372 casos notificados entre 2014 y 2025, con 14 mil 099 nuevos diagnósticos solo hasta el tercer trimestre de este año.

Esta cifra da continuidad al repunte registrado en 2024, cuando se reportaron 18 mil 895 casos, lo que evidencia que la tendencia al alza no ha logrado contenerse.

Aumento de casos entre jóvenes y predominancia masculina

El documento detalla que el 84.6 por ciento de los nuevos diagnósticos en 2025 corresponde a hombres, aunque los expertos advierten sobre un crecimiento sostenido entre adolescentes y adultos jóvenes.

El grupo de 15 a 24 años concentró 2 mil 997 casos nuevos, con una incidencia de 13.7 por cada 100 mil habitantes, lo que lo posiciona como uno de los sectores más vulnerables ante el avance del virus.

Estados con mayor incidencia y factores de riesgo

En cuanto a la distribución territorial, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Yucatán y Veracruz encabezan las entidades con las tasas de incidencia más altas. Estas regiones superan de manera considerable la media nacional, impulsadas por factores sociales, económicos y turísticos.

“La dinámica social y económica de estados como Quintana Roo favorece condiciones de riesgo”, señaló un vocero de la Secretaría de Salud al referirse a los patrones de movilidad y actividad turística que influyen en la transmisión del VIH.

La transmisión sexual sigue siendo la principal vía

El informe también reitera que la principal vía de transmisión continúa siendo la sexual, un patrón constante desde 2014. Ante ello, las autoridades sanitarias subrayan la urgencia de reforzar campañas de información y educación sexual dirigidas especialmente a jóvenes, así como garantizar el acceso a pruebas de detección y tratamientos antirretrovirales gratuitos.

Mortalidad y retos en la atención

El informe histórico incluye datos de mortalidad que confirman la persistencia de la epidemia. En 2023 se registraron 4 mil 953 defunciones asociadas al VIH, de acuerdo con datos del INEGI, lo que representa una tasa de 3.78 por cada 100 mil habitantes.

Aunque la mortalidad se ha mantenido relativamente estable, especialistas señalan la necesidad de mejorar el diagnóstico oportuno y fortalecer la continuidad terapéutica.

Organizaciones civiles piden reforzar prevención en jóvenes

Organizaciones civiles, académicas y colectivos de salud han llamado al gobierno federal a renovar y fortalecer las acciones de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes adultos, especialmente tras confirmarse el incremento sostenido de infecciones durante 2024 y 2025.

“Garantizar el acceso a la información científica y la atención temprana es prioridad”, afirmó una especialista del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA), quien destacó la importancia de ampliar la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones sociales para contener la tendencia al alza.