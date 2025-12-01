México

Yadhira Carrillo le dice no a convertirse en un personaje de ‘Quién es la máscara’ por esta razón

La estrella de las telenovelas hizo una pausa en su nuevo proyecto para sumarse como invitada al panel de investigadores

Yadhira Carrillo regresa a la televisión como invitada especial en el panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? (IG)

El reciente regreso de Yadhira Carrillo a la televisión ha generado expectativas entre sus seguidores, especialmente tras su participación como invitada en el panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? el pasado domingo 23 de noviembre.

En esa emisión, la actriz compartió escenario con el resto del jurado durante la eliminación de María Ovina y Federico García, aunque no logró identificar correctamente a ninguno de los participantes ocultos tras las máscaras.

Carrillo apostó por Angélica Vale y Aaron Díaz como las identidades de los eliminados, pero finalmente se reveló que se trataba de Wendy Guevara y Rodrigo Murray.

Yadhira Carrillo, de regreso a los foros de Televisa

Este momento televisivo coincidió con una etapa de plenitud profesional para Yadhira Carrillo, quien recientemente retomó su carrera en Televisa y en las telenovelas, tras un periodo de retiro voluntario dedicado a asuntos personales y familiares.

Yadhira Carrillo descarta participar como personaje oculto en ¿Quién es la Máscara? y prefiere el rol de investigadora (IG)

Actualmente, la actriz encarna el papel protagónico en Los hilos del pasado, donde interpreta a una empresaria de éxito en la industria de la moda, marcada por la búsqueda de una hija cuyo paradero desconoce.

Para poder participar en el programa de entretenimiento, Carrillo hizo una pausa en las grabaciones de la telenovela, lo que subraya el interés que despierta su presencia en la pantalla.

A pesar de la experiencia positiva y el ambiente festivo que vivió en el panel de ¿Quién es la Máscara?, la actriz fue clara respecto a su futuro en el formato.

Mientras que figuras como Ana Brenda Contreras y Michelle Rodríguez han transitado de concursantes a investigadoras —la primera de manera permanente y la segunda como invitada—, Yadhira Carrillo descartó la posibilidad de participar como personaje oculto en el escenario.

La participación de Yadhira Carrillo en ¿Quién es la Máscara? coincide con su protagónico en la telenovela Los hilos del pasado (IG)

Yadhira Carrillo no está dispuesta en ponerse bajo la máscara de ningún personaje

Al ser consultada sobre si le gustaría asumir ese reto, la actriz respondió con franqueza: “La verdad es que preferiría siempre quedar de lado de los investigadores más que entrar en un personaje”, dijo Yadhira Carrillo después del programa.

La intérprete reafirmó su postura al señalar que su contribución al reality se da de manera más natural y efectiva desde el panel de investigadores.

“Como investigadora sí, esa es la parte para la que podría funcionar... claro, si a la gente le gusta... pero meterme en un personaje, no”, expresó, dejando claro que su interés se centra en el análisis y la deducción, más que en la interpretación de un rol enmascarado.

