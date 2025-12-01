¿Quiénes pueden acceder al bono para renovar taxis en Edomex?

Taxistas rechazan cambio de cromática en el EDOMEX. Foto: RS

Los taxistas del Estado de México tienen la posibilidad de participar en el Programa de Renovación Vehicular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov-Edomx) para cambiar de automóviles con 10 o más años de antigüedad por modelos híbridos o eléctricos.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la seguridad, reducir las emisiones contaminantes y elevar la calidad del servicio de transporte público individual.

¿Quiénes pueden participar?

La Secretaría de Movilidad otorga bonos de hasta 160,000 pesos para sustituir taxis con más de 10 años de antigüedad en los 125 municipios mexiquenses.|(Freepik)

Las personas que podrán ser beneficiarias de este renovación vehicular serán aquellas que cumplan con los siguientes criterios:

Personas físicas o morales (empresas) que sean titulares o poseedoras de una concesión de taxi en cualquiera de los 125 municipios de Edomex.

Tener una unidad con 10 o más años de antigüedad.

Personas mexicanas (nacimiento o naturalización).

Vivir en el Estado de México.

Tener 18 años o más.

Cumplan con requisitos administrativos, fiscales y crediticios.

Apoyo Económico que se ofrece para renovar taxi

La transparencia y la auditoría son pilares del programa, que sanciona el uso indebido de apoyos y excluye a quienes incumplan los requisitos establecidos.| Foto: RS

El Programa de Renovación Vehicular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov-Edomx) tiene disponibles dos tipos de bonos:

Bono de chatarrización: $80,000 pesos a cambio de la unidad antigua. Bono complementario (otorgado por NAFIN): $45,000 pesos para la compra de vehículos híbridos. $80,000 pesos para la compra de vehículos eléctricos.

Ambos bonos se depositan directamente a la armadora o distribuidor del vehículo nuevo, no al beneficiario. Asimismo, estos bonos serán cubiertos por el Gobierno del Estado de México, a través de la Semov en coordinación con NAFIN.

¿Cuáles son los documentos para cambiar de automóvil?

Solo personas concesionarias con documentación completa y vehículos sin reporte de robo pueden acceder a los apoyos del programa de renovación vehicular.|(GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

La Semov Edomex establece en su convocatoria la documentación que se necesita para disponer de los bonos:

Para personas físicas:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir del Estado de México).

CURP.

Constancia de Situación Fiscal (no mayor a 3 meses).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Título de concesión vigente o documento que acredite la posesión legal.

Solicitud de inscripción, carta compromiso y aviso de privacidad (formatos descargables en la plataforma del programa).

Documentos del vehículo: factura, tarjeta de circulación, comprobantes fiscales, fotografías, póliza de seguro vigente y constancia de no reporte de robo.

Para personas morales (empresas):

Identificación oficial del representante legal.

CURP y RFC vigente.

Comprobante de domicilio fiscal.

Solicitud de inscripción, carta compromiso y aviso de privacidad.

Acta constitutiva y poder notarial del representante legal.

Título de concesión vigente o documento de posesión legal.

Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento fiscal positiva.

Protocolización de la última acta de asamblea (si aplica).

Los automóviles deberán contar con:

Factura de la unidad a nombre de la persona concesionaria o, en su caso, factura debidamente endosada (nombre, fecha y firma), con copia de la identificación del vendedor y sus testigos.

Tarjeta de circulación vigente; en su caso, o documento expedido por la autoridad competente que acredite el robo o extravío.

Comprobantes que acrediten el pago de impuestos, y derechos que gravan la tenencia y circulación del vehículo en el ejercicio fiscal 2025 y 5 años anteriores.

Fotografías del vehículo (Parte frontal, parte trasera, lateral izquierdo, lateral derecho), placas de circulación (Frontal y trasera), y del Número de Identificación Vehicular (NIV). 5. Póliza de seguro vigente (cobertura a pasajero

Estos son los pasos para acceder a los bonos que permitirán renovar el taxi

El Programa de Renovación Vehicular del Estado de México impulsa la modernización de taxis con incentivos económicos para unidades híbridas y eléctricas.| (Imagen ilustrativa Infobae)

El registro estará abierto durante 10 días hábiles, a partir del martes 25 de noviembre en la siguiente página: //renovacionvehicular.movimex.gob.mx/fpv . El trámite de registro no tiene costo, pero no asegura la incorporación al Programa.

Formatos requeridos (también se encuentran en la página):

a) Solicitud de Inscripción.

b) Carta Compromiso.

c) Aviso de Privacidad.

d) Otros que determine el Comité.