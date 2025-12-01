Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, regresa a Tabasco para encabezar la Gran Caravana Navideña el 14 de diciembre

La expectativa crece en Tabasco ante la inminente llegada de Fátima Bosch, la modelo que recientemente obtuvo el título de Miss Universo 2025 y que, tras una serie de controversias, regresará a su estado natal para encabezar la Gran Caravana Navideña.

El gobernador Javier May Rodríguez anunció este lunes que la joven tabasqueña participará en el evento el próximo 14 de diciembre, una visita que ha generado entusiasmo entre la población local.

“El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran caravana navideña que tenemos preparada para ese día”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Además, anticipó que en los próximos días se darán a conocer los detalles logísticos de la celebración, reiterando: “Pronto le daremos a conocer todos los detalles, pero el 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima, una reina del Edén”.

Javier May, gobernador de Tabasco, celebró el triunfo de Fátima Bosch. El gobernador confirma la participación de Fátima Bosch en el evento navideño más esperado del estado Foto: (@TabascoJavier/X)

La noticia de su regreso a México se produce en medio de una intensa atención mediática que ha acompañado a Bosch desde su coronación en Tailandia el pasado 21 de noviembre.

Su victoria, que revitalizó el interés por el certamen, también desató una ola de polémicas y debates en redes sociales, donde se han cuestionado aspectos del proceso y la legitimidad de su triunfo.

Fátima Bosch inició su mandato en Nueva York

A pesar de las críticas, la modelo ha mantenido una agenda internacional activa, instalándose recientemente en Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con sus compromisos como Miss Universo.

El arribo de Fátima Bosch a la ciudad de Nueva York marcó el inicio de su año de mandato. La mañana del 30 de noviembre, la representante mexicana aterrizó en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, donde fue recibida con mariachis, danzas folclóricas y la presencia de organizadores y algunos seguidores portando banderas tricolores.

Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans (Foto: Instagram/fatimabosch)

El protocolo, coordinado por el equipo de Miss Universo en colaboración con la comunidad mexicana en Nueva York, incluyó símbolos y trajes típicos, en un ambiente que combinó la formalidad del evento con expresiones culturales mexicanas. Bosch saludó a los asistentes y agradeció las muestras de afecto, destacando el despliegue cultural preparado para su llegada.

En declaraciones a la prensa, la modelo subrayó la intensidad de su agenda y su entusiasmo por las actividades filantrópicas que la esperan: “Por estar más cerca de México, cada día más, tenemos una agenda increíble llena de compromisos y lista para todo. También tenemos muchas cosas de filantropía, que es lo que más me gusta y estoy muy contenta”.

A pesar del recibimiento oficial, la llegada de Bosch a Estados Unidos generó debate en plataformas sociales debido al reducido número de seguidores presentes en el aeropuerto. Usuarios en X (antes Twitter) compararon la asistencia con la de otras figuras públicas y señalaron la diferencia en la magnitud del apoyo.

Para algunos comentaristas, la respuesta fue considerada insuficiente en relación con la notoriedad mediática que suele acompañar a quienes alcanzan títulos internacionales.

La coronación de Fátima Bosch en Tailandia desata debates y polémicas en redes sociales sobre la legitimidad del certamen Miss Universo (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Defiende la legalidad de su corona

Durante su encuentro con periodistas en la terminal neoyorquina, Fátima Bosch abordó los cuestionamientos sobre su coronación y negó las versiones de favoritismo que circulan en línea.

“Cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voz es para usarla… yo creo que todas las personas saben que es completamente falso”, afirmó la modelo, rechazando las acusaciones y defendiendo la legitimidad de su triunfo.

Bosch también reflexionó sobre el impacto mediático de su victoria y la reacción pública: “Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, eso es lo que hoy está siendo Miss Universo”, compartió ante la prensa, contextualizando la controversia que ha rodeado su figura desde el certamen.

La visita de Fátima Bosch a Tabasco, enmarcada en la Gran Caravana Navideña, representa no solo un regreso simbólico a sus raíces, sino también un momento de encuentro con la comunidad que la vio crecer, en medio de una agenda internacional que la mantiene en el centro de la atención pública.