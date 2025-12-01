Los calderonistas vuelven al PAN mientras el partido abre candidaturas a ciudadanos

“Acción Nacional busca reposicionarse con una reforma estatutaria, estrategias digitales y nuevas reglas de participación ciudadana. Crédito: Instagram/@jorgerohe

El Partido Acción Nacional (PAN) aprobó una serie de modificaciones a sus estatutos durante su Asamblea Nacional —ordinaria número 26 y extraordinaria 20— realizada este fin de semana en Expo Santa Fe México.

Los cambios buscan ampliar la base social del partido, modernizar sus procesos y relanzar al blanquiazul con miras a las elecciones de 2027.

Entre las decisiones centrales está la apertura total de candidaturas para perfiles ciudadanos sin militancia previa.

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera sostuvo que el partido requiere “los mejores perfiles”, lo que implica permitir la participación de aspirantes externos.

El PAN inicia la integración de un nuevo Consejo Nacional que acompañará a la dirigencia los próximos tres años. Crédito: @jorgerohe

Explicó que la reforma pretende evitar que la definición de postulaciones quede en manos de acuerdos internos, priorizando el respaldo social y la competitividad electoral.

Cambios que tendrá el PAN en su nueva era

Durante la Asamblea se avaló un paquete de reformas que modifica esquemas tradicionales del PAN. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Apertura total de candidaturas para que cualquier ciudadano pueda competir por una postulación del PAN, sin necesidad de militancia previa.

Alternancia obligatoria de género en las presidencias de los comités estatales y municipales.

Primarias abiertas , con posibilidad de que la ciudadanía participe directamente en la elección de candidatos panistas.

Incorporación del principio “3 de 3”, que prohíbe el registro de agresores sexuales , deudores alimentarios y personas con sentencias por violencia familiar.

Afiliación completamente digital, accesible desde teléfonos móviles, para facilitar el ingreso de nuevos militantes.

Romero Herrera afirmó que estos cambios establecen un proceso interno basado en meritocracia: “Si eres quien más respaldo genere, podrás ser candidato”, dijo ante los delegados.

Mauricio Tabe y Xóchitl Gálvez en la asamblea.

Añadió que el PAN desplegará una estructura territorial y digital nacional para fortalecer su presencia organizativa.

Regreso de figuras afines al calderonismo

La Asamblea marcó también el retorno público de diversos personajes vinculados al expresidente Felipe Calderón, algunos de los cuales habían estado distantes de la vida interna del PAN.

Asistieron la diputada Margarita Zavala, el exsenador Roberto Gil Zuarth y Adriana Dávila.

También participaron los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el exsenador Santiago Creel.

Zavala, Gálvez, Anaya y Roberto Gil se unieron al relanzamiento del PAN hacia las elecciones de 2027. Crédito: @mauriciotabe

Además de la reforma estatutaria, en la Asamblea inició la integración de un nuevo Consejo Nacional, que acompañará a la dirigencia de Romero durante los próximos tres años.

PAN crea acercamiento digital

El dirigente nacional anunció que el PAN construirá “el mayor ejército territorial y digital” de su historia, con la incorporación de 150 mil voluntarios que realizarán trabajo permanente en comunidades de todo el país.

La intención es mantener presencia continua y no solo en periodos electorales.

Romero adelantó que a principios de 2026 el partido presentará el Plan de Acción por México, documento que concentrará las propuestas panistas en seguridad, salud, economía, educación, ciencia, medio ambiente, campo y desarrollo social, elaborado a partir de consultas realizadas durante un año.

La Asamblea sirvió como punto de encuentro para líderes calderonistas y nuevos perfiles ciudadanos. @mauriciotabe

PAN busca recuperar aprobación popular

Acción Nacional busca reposicionarse como una fuerza competitiva de cara al ciclo electoral de 2027, después de años en los que el partido enfrentó críticas por su desempeño político y gestión interna.

Durante ese periodo, el PAN se vio debilitado por decisiones cuestionables, divisiones internas y resultados electorales insuficientes, que afectaron su capacidad para consolidar su presencia nacional.

Con las recientes reformas estatutarias, la apertura de candidaturas a ciudadanos, la implementación de primarias abiertas, la alternancia de género y el regreso de figuras calderonistas, el partido busca atraer nuevos perfiles y recuperar votos.