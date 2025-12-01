México

La SEP renovará en 2026 carreras técnicas con IA, robótica, semiconductores y ciberseguridad

La modernización educativa contempla la actualización de talleres y laboratorios con equipamiento especializado y computadoras de alto desempeño

Guardar
Un equipo de jóvenes colaborando
Un equipo de jóvenes colaborando en proyectos de robótica, inteligencia artificial y análisis de datos, trabajando en un entorno tecnológico avanzado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que está en marcha una actualización histórica del Bachillerato nacional, con la actualización de carreras técnicas.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que la dedida del Gobierno federal de incorporar quince nuevas carreras tecnológicas al Bachillerato Nacional, una medida que busca alinear la formación de los jóvenes con las demandas emergentes del país y el avance global en innovación.

Esta transformación responde tanto al interés de la juventud por áreas estratégicas como a la necesidad de fortalecer el desarrollo nacional.

Delgado Carrillo detalló que la nueva oferta académica incluye disciplinas como inteligencia artificial, robótica y automatización, semiconductores, ciberseguridad, inteligencia de negocios y desarrollo urbano sostenible.

Deserción escolar SEP Mario Delgado
Deserción escolar SEP Mario Delgado Claudia Sheinbaum (Gob. México)

Según explicó, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó un plan de expansión que permitirá que, a partir del próximo año, estas especialidades estén disponibles en un mayor número de planteles públicos en todo el territorio nacional.

El secretario subrayó que la actualización curricular estará acompañada por la modernización de talleres y laboratorios, dotándolos de equipamiento especializado, entre ellos computadoras de alto desempeño y módulos de robótica.

Esta inversión tiene como objetivo garantizar que los estudiantes adquieran competencias técnicas de vanguardia, esenciales para su inserción en sectores productivos innovadores.

Delgado Carrillo enfatizó que la transformación educativa no se limita a la ampliación de la oferta académica ni a la mejora de la infraestructura, sino que también contempla la creación de entornos formativos integrales.

En este sentido, destacó la importancia de incorporar actividades deportivas y culturales, con la finalidad de que los jóvenes vivan una experiencia escolar enriquecedora, incrementen su aprendizaje y encuentren en la educación una vía para su desarrollo personal y profesional.

La Escuela es Nuestra amplía cobertura

En paralelo a estos cambios, el programa La Escuela es Nuestra ha consolidado su impacto en la mejora de los espacios educativos.

Pamela López Ruiz, titular del programa, informó durante la misma conferencia que en 2025 se benefició a 8,1 millones de estudiantes mediante un presupuesto de 25 mil millones de pesos, lo que permitió la rehabilitación de 68.011 escuelas públicas de Educación Básica.

De este total, 16.796 secundarias recibieron 5.128 millones de pesos, cifra que representa el 50 % de las escuelas de este nivel en la etapa más reciente del programa.

López Ruiz explicó que, siguiendo la instrucción de la Presidenta de México, el programa LEEN amplió su cobertura a la Educación Media Superior.

En este primer año de implementación en ese nivel, 6.239 planteles fueron beneficiados con 4.576 millones de pesos, lo que equivale al 52 % de las escuelas de este tipo en el país.

La funcionaria añadió que en el transcurso de este mes se distribuirán los últimos recursos correspondientes a 2025, por un monto de 238 millones de pesos, destinados a 776 escuelas ubicadas en las entidades de Puebla y Veracruz.

Temas Relacionados

SEPBachilleratoRobóticaCarreras técnicasEducación

Más Noticias

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

El joven cantante abrió su corazón al hablar sobre la dualidad de amar a su padre como familia y como ídolo musical, mostrando una faceta poco vista de la familia Aguilera Salas

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor

Programas del Bienestar: ¿cuánto aumentará el pago de tu beca o pensión en 2026? Este será el incremento

El gobierno federal planea destinar más de un billón de pesos a iniciativas de bienestar el próximo año

Programas del Bienestar: ¿cuánto aumentará

Beca Rita Cetina 2025: qué día de diciembre me toca el pago

Este beneficio económico contempla a secundaria, se extiende de acuerdo con hijos en el mismo nivel

Beca Rita Cetina 2025: qué

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

El gobierno estatal prepara una gran celebración para recibir a la modelo, quien se ha convertido en motivo de orgullo y conversación en todo México tras su triunfo en el certamen mundial

Miss Universo Fátima Bosch regresa

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: reabren la estación Zócalo de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sacado por una ventana y

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras un mes del asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía estatal revela avances de las investigaciones y arrestos en Michoacán

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, se declara culpable en tribunal de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo Fátima Bosch regresa

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Los Ángeles Azules por primera vez en la Plaza de Toros México: fecha y preventa para “Sigamos Bailando Juntos”

DEPORTES

Rommel Pacheco responde a Paola

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX