La SEP renovará en 2026 carreras técnicas con IA, robótica, semiconductores y ciberseguridad

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que está en marcha una actualización histórica del Bachillerato nacional, con la actualización de carreras técnicas.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que la dedida del Gobierno federal de incorporar quince nuevas carreras tecnológicas al Bachillerato Nacional, una medida que busca alinear la formación de los jóvenes con las demandas emergentes del país y el avance global en innovación.

Esta transformación responde tanto al interés de la juventud por áreas estratégicas como a la necesidad de fortalecer el desarrollo nacional.

Delgado Carrillo detalló que la nueva oferta académica incluye disciplinas como inteligencia artificial, robótica y automatización, semiconductores, ciberseguridad, inteligencia de negocios y desarrollo urbano sostenible.

Según explicó, la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó un plan de expansión que permitirá que, a partir del próximo año, estas especialidades estén disponibles en un mayor número de planteles públicos en todo el territorio nacional.

El secretario subrayó que la actualización curricular estará acompañada por la modernización de talleres y laboratorios, dotándolos de equipamiento especializado, entre ellos computadoras de alto desempeño y módulos de robótica.

Esta inversión tiene como objetivo garantizar que los estudiantes adquieran competencias técnicas de vanguardia, esenciales para su inserción en sectores productivos innovadores.

Delgado Carrillo enfatizó que la transformación educativa no se limita a la ampliación de la oferta académica ni a la mejora de la infraestructura, sino que también contempla la creación de entornos formativos integrales.

En este sentido, destacó la importancia de incorporar actividades deportivas y culturales, con la finalidad de que los jóvenes vivan una experiencia escolar enriquecedora, incrementen su aprendizaje y encuentren en la educación una vía para su desarrollo personal y profesional.

La Escuela es Nuestra amplía cobertura

En paralelo a estos cambios, el programa La Escuela es Nuestra ha consolidado su impacto en la mejora de los espacios educativos.

Pamela López Ruiz, titular del programa, informó durante la misma conferencia que en 2025 se benefició a 8,1 millones de estudiantes mediante un presupuesto de 25 mil millones de pesos, lo que permitió la rehabilitación de 68.011 escuelas públicas de Educación Básica.

De este total, 16.796 secundarias recibieron 5.128 millones de pesos, cifra que representa el 50 % de las escuelas de este nivel en la etapa más reciente del programa.

López Ruiz explicó que, siguiendo la instrucción de la Presidenta de México, el programa LEEN amplió su cobertura a la Educación Media Superior.

En este primer año de implementación en ese nivel, 6.239 planteles fueron beneficiados con 4.576 millones de pesos, lo que equivale al 52 % de las escuelas de este tipo en el país.

La funcionaria añadió que en el transcurso de este mes se distribuirán los últimos recursos correspondientes a 2025, por un monto de 238 millones de pesos, destinados a 776 escuelas ubicadas en las entidades de Puebla y Veracruz.