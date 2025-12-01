Se dispara el precio de las monedas de oro y plata: en estos bancos el centenario vale más de 100 mil pesos

Varios vendedores autorizados ofrecen más de 100 mil pesos por esta moneda de oro (Jovani Pérez/Infobae)

El precio de los centenarios de oro y las onzas de plata registraron aumentos importantes este lunes 1 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que el precio de estas piezas cambia todos los días a causa de distintos factores tanto nacionales como internacionales.

Esta ocasión la cotización de estas monedas de oro y plata se da tras la caída del dólar, que registró su valor más bajo en casi año y medio, así como por el alza de los metales preciosos en los mercados internacionales.

En el país, el Banco de México (Banxico) cuanta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y onzas de plata, en su mayoría instituciones bancarias.

Estos bancos actualizan constantemente el precio de sus monedas de oro y plata, información de vital relevancia para saber cuál es el mejor momento de comprar o vender.

Precio de las monedas de oro y plata

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Banorte

Centenario de oro:

85,938 pesos en compra

101,398 pesos en venta.

En Banorte el centenario subió 1,315 pesos a la compra, pero bajó 1,318 pesos a la venta en comparación con el viernes pasado.

Onza de plata:

1,394.55 pesos la venta

887.65 pesos la compra

En estas monedas en particular subieron poco más de 57 pesos tanto a la compra como a la venta..

Banamex

Centenario de oro

83,200 pesos en compra

96,200 pesos en venta

En los últimos tres días, Banamex registró un aumento de 600 pesos en estas piezas tanto a la venta como a la compra.

BBVA

Centenario de oro

95,100.00 pesos en compra.

107,900.00 pesos en venta.

En BBVA las monedas de oro registraron un alza semanal de 7.830 pesos en compra y 8,030.14 pesos a la venta.

Onza de plata

1,010.00 en compra

1,250.00 en venta

En estas piezas el alza semanal fue de poco más de 100 pesos tanto en la compra como en la venta.

Banco Azteca

Onza de plata

1,075 pesos en compra

1,175 pesos en venta

La onza de plata apenas subió 34 pesos en comparación con su cotización del viernes pasado.

BanRegio

Centenario de oro

101,613 pesos la venta

Onza de plata

1,245 pesos la venta

En este vendedor autorizados el centenario de oro subió 2,229 pesos, mientras que la onza de plata subió 66 pesos.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro:

17,232 pesos en compra

20,323 pesos en venta

Azteca de oro:

34,463pesos la compra

40,646 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.