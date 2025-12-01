Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

Emma Coronel habló de la infidelidad de El Chapo. (Captura de pantalla/Reuters/Redes sociales)

Emma Coronel Aispuro, la mujer que durante años permaneció en silencio, rompió el silencio en un nuevo documental en donde habló por primera vez de varios temas, entre ellos su papel como esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

En el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, la esposa de “El Chapo” reconoció por primera vez el impacto emocional que le causó el enterarse de las infidelidades de su esposo, en especial la relación que sostuvo con Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, cuyo vínculo quedó al descubierto durante el juicio del capo en Nueva York, frente a su esposa, la prensa y las autoridades.

Las negaciones de El Chapo

Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Infobae)

En el documental, Emma Coronel cuenta que durante el tiempo que estuvo con el narcotraficante mexicano vivió bajo el escrutinio de rumores persistentes sobre engaños y relaciones paralelas de su marido.

"Yo siempre escuchaba cosas así. Obviamente, como no dejó de ser el hombre que todos son (ríe), pues lo negaba, ¿no?”, contó Coronel sobre la actitud de “El Chapo” ante los rumores.

Coronel relató que, cuando surgían los rumores, Joaquín Guzmán solía negarlo o minimizarlo ante ella. Según su testimonio, él atribuía los comentarios a simples chismes y buscaba tranquilizarla: “Ah, claro, eso eran chismes. ‘Es que tú no sabes’, ‘La gente no quiere vernos bien’”, eran las frases que le repetía.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si nunca lo descubrió ella comentó: “Pero no es como que de repente lo descubriera, como dicen ahora, con las manos en la masa o vi prueba... pues no las vi”.

El shock de saber sobre Lucero Sánchez

Lucero Guadalupe Sánchez López, novia del presunto narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán (al frente, 2.ª der.), testifica mientras la esposa de Guzmán, Emma Coronel (der.), observa desde la galería, mientras los abogados defensores de Guzmán, Jeffrey Lichtman (izq.) y Eduardo Balarezo (centro), escuchan. Este boceto se presenta en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 17 de enero de 2019. REUTERS/Jane Rosenberg. NO SE PERMITE LA REVENTA. NO SE PERMITE EL ARCHIVO.

Durante el proceso judicial en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, la intervención de Lucero Sánchez —exdiputada local en Sinaloa y colaboradora del cártel— expuso abiertamente la relación extramarital del capo.

Sánchez, conocida como “La Chapodiputada”, declaró ante la corte sobre su vínculo personal y de negocios con Guzmán, y entregó miles de mensajes personales como evidencia.

La revelación impactó tanto en el proceso legal como en la esfera personal de Emma Coronel, quien presenció cómo el vínculo fue ventilado ante la prensa, las autoridades y los asistentes al juicio.

Coronel narró cómo vivió la sorpresa y el dolor ante la confirmación de una vida paralela de su marido.

“Obviamente, (estaba) sufriendo imaginarlo de que me estuvieran engañando, ¿quién no? Duele que no fui la única pareja en su vida; que tuvo (amantes) antes, después y cuando estuvo conmigo”.

FOTO DE ARCHIVO: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, en el juicio del narcotraficante mexicano, conocido como "El Chapo", en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. 12 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

La ahora modelo contó cómo ese punto también detonó que los periodistas que cubrieron el juicio de El Chapo no le quitaran el ojo y registraran las reacciones que tenía, los gestos y hasta su elección de atuendo.

Periodistas que cubrieron el caso, como Jesús Esquivel, narran en el documental cómo después del testimonio de Lucero Sánchez y que ésta se refiriera a “El Chapo” como “mi esposo”, Coronel y el capo acudieron juntos a una audiencia vestidos iguales, con chaquetas de terciopelo en tono vino, gesto que algunos interpretaron como una “reafirmación” de que el capo era “suyo”.

Sobre el tema, Coronel asegura: “Me daba risa porque cualquier cosa que que llevara o cualquier color de ropa le daban un significado en la prensa. Ellos estaban diciendo cómo me sentía yo interiormente por el color de ropa que llevaba”. Sobre los atuendos en conjunto, afirmó que sólo eran “coincidencias”.

El juicio también puso en juego testimonios de otros protagonistas, como el exagente de la DEA Carl Pike, quien refirió que el comportamiento y los movimientos personales de Guzmán, en particular sus visitas a diferentes mujeres, le generaron vulnerabilidades ante las autoridades y lo llevaron a ser capturado. “Él no consumía drogas. Realmente no bebía, pero tomaba Viagra como si fueran caramelos. Era adicto a las mujeres”, relató.

¿Quién fue Lucero Sánchez, la “Chapodiputada”?

La exdiputada mexicana fue ligada sentimentalmente con El Chapo Guzman. (Foto: Especial)

La vida de Lucero Guadalupe Sánchez López cambió drásticamente cuando su nombre apareció vinculado a uno de los juicios más notorios en Estados Unidos.

Nacida en Cosalá, Sinaloa, Sánchez López inició su carrera política en 2013, al obtener una curul en el Congreso del estado por el Partido Acción Nacional (PAN). Con apenas 24 años se convirtió en una de las legisladoras más jóvenes de la entidad.

Años después, el panorama de Sánchez López cambió abruptamente tras revelarse que, en junio de 2015, utilizó documentos falsos para ingresar al penal federal de El Altiplano con el fin de visitar a Joaquín Guzmán Loera, quien estaba recluido. Posteriormente, la Cámara de Diputados le retiró el fuero con la aprobación de 414 legisladores, lo que abrió la puerta a una investigación penal.

En junio de 2017, Sánchez López fue detenida al tratar de cruzar la frontera hacia Estados Unidos por el paso Cross Border Xpress en San Diego. Enfrentó cargos de conspiración para importar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Durante tres años permaneció presa en el Centro Metropolitano Correccional de San Diego, hasta obtener una reducción de condena tras colaborar como testigo en el llamado “juicio del siglo” en Nueva York, donde su testimonio incluyó correspondencia y declaraciones sobre su relación personal con Guzmán Loera y su participación en actividades ilícitas bajo las órdenes del líder del Cártel de Sinaloa.

Así luce ahora la mujer que testificó contra Guzmán Loera (Foto: The Eastern District of New York / AFP)

Tras recuperar la libertad, Sánchez López reapareció en redes sociales a finales de 2023. Desde plataformas como TikTok e Instagram comparte reflexiones personales, frases motivacionales y promociona una línea de productos de belleza

En septiembre de 2024, se sumó a un llamado por la paz en Sinaloa tras los enfrentamientos entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza que siguieron a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Además, publicó un libro autobiográfico titulado La Chapo Diputada: Mi historia con el señor de la montaña, donde relata desde sus orígenes en Cosalá hasta el juicio que enfrentó en Estados Unidos y su experiencia personal con Guzmán Loera.