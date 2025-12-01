¿Cuánto magnesio se recomienda consumir al día para combatir el hígado graso?

Este mineral puede ayudar a revertir el hígado graso en menor cantidad de tiempo si se acompaña de un cambio de hábitos. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Incorporar magnesio en la alimentación ha cobrado relevancia como estrategia complementaria para abordar el hígado graso.

Así lo han señalado distintos estudios científicos reportados por revistas científicas como The Lancet y Reuters. Dichos estudios muestran el papel clave de este mineral en procesos metabólicos ligados a la salud hepática.

Según expertos de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), los ajustes en la ingesta de nutrientes pueden influir en la recuperación y mejora de pacientes con esteatosis hepática.

Es por eso que aquí te contamos cuál es la cantidad de magnesio que se requiere para poder tener un impacto realmente positivo que ayude a combatir el hígado graso cuando aún se encuentra en sus primeras etapas.

El hígado graso es una de las condiciones de salud con mayor prevalencia en nuestro país.

Los beneficios poco conocidos que brinda el magnesio en el combate del hígado graso

El magnesio cumple diversas funciones en el organismo que pueden ser favorables para personas con hígado graso, también conocido como esteatosis hepática.

En este sentido, entre los beneficios asociados al magnesio destacan los siguientes:

Mejora la sensibilidad a la insulina: El magnesio ayuda al metabolismo de la glucosa y puede contribuir a un mejor control de la insulina, lo que es relevante, ya que la resistencia a la insulina es un factor común en el desarrollo del hígado graso.

Efecto antiinflamatorio: Niveles adecuados de magnesio se asocian con menores marcadores de inflamación. El hígado graso suele ir acompañado de procesos inflamatorios, por lo que el magnesio podría desempeñar un papel protector.

Reducción del estrés oxidativo: El magnesio participa en mecanismos antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, disminuyendo el daño celular en el hígado.

Mejoría del perfil lipídico: Algunos estudios sugieren que la suplementación con magnesio podría contribuir a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, factores que inciden en la acumulación de grasa en el hígado.

¿Cuánto magnesio se recomienda consumir al día para combatir el hígado graso?

La cantidad diaria recomendada de magnesio varía según la edad, el sexo y las condiciones de salud de cada persona. En este sentido, con tener cubierta la dosis recomendad es suficiente para brindar beneficios a la salud del hígado.

Sin embargo, la ingesta de diaria de magnesio suele estar por debajo de lo recomendado en la mayoría de las personas por lo que, especialmente en quienes padece hígado graso, se recomienda aumentar los alimentos que son considerados buena fuente de este mineral.

Para adultos sanos, las recomendaciones generales de ingesta diaria de magnesio son las siguientes:

Hombres adultos: 400 a 420 miligramos por día

Mujeres adultas: 310 a 320 miligramos por día

En personas con hígado graso, lo más importante es mantener un consumo adecuado de este mineral a través de la dieta, por ejemplo, mediante alimentos como frutos secos, vegetales de hoja verde, legumbres y cereales integrales.

Por ejemplo, una porción de 30 gramos de semillas de calabaza aporta alrededor de156 miligramos, lo que representa una parte importante de la recomendación diaria.

Una alimentación balanceada que incluya semillas puede brindar el contenido necesario de magnesio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este cambio en la dieta puede incluir la cantidad suficiente de magnesio para obtener sus beneficios; sin embargo, si se considera la suplementación, recuerda que esta debe ser indicada y supervisada por un profesional de la salud que evalué tus necesidades individuales y posibles contraindicaciones.