Detienen a expolicía municipal de Teocaltiche por asesinato de un sospechoso de robo

El exagente fue detenido en Aguascalientes

El sujeto capturado (FGE Aguascalientes)
Las autoridades de Jalisco informaron sobre la detención de dos sujetos en dos acciones diferentes, uno de ellos es identificado como como exagente de seguridad que podría estar relacionado con el homicidio de un sospechoso de robo.

El 26 de noviembre la Fiscalía de Jalisco informó sobre el arresto de dos hombres ligados a casos distintos. Por una parte, fue capturado Ricardo “N” en calles de la colonia La Tijera, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

A dicho sujeto se le acusa de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Mientras que en una segunda acción fue arrestado Hipólito “N” en Aguascalientes.

Los registros de las autoridades de Jalisco indican que en el 2007 el sujeto ahora detenido se desempeñaba como agente de seguridad en el municipio de Teocaltiche y participó en una persecución derivada del reporte de robo de un vehículo.

(Fiscalía de Jalisco)
Cuando el objetivo fue alcanzado en inmediaciones de de la carretera Yahualica-Teocaltiche los sujetos que iban en la unidad trataron de escapar a pie, acto en el cual Hipólito “N” usó su arma en contra de los sospechosos, lo que provocó la muerte de uno de ellos.

“En colaboración con autoridades de Aguascalientes, pudo ser aprehendido en aquella entidad Hipólito “N”, mediante mandato judicial decretado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Teocaltiche, por el delito de homicidio simple intencional“, es parte de lo informado por la Fiscalía de Jalisco.

Venta de celular termina en homicidio

Respecto al otro sujeto detenido, la captura fue realizada derivada de acciones registradas el 17 de noviembre, en la colonia La Jauja, en Tonalá. En dicha ocasión dos sujetos (ambos ya capturados) estarían relacionados con la muerte de un hombre, hechos por los que otro individuo resultó herido.

En el sitio se concretaba la venta de un celular en vía pública, acciones que originaron una discusión entre las partes. “Ricardo “N” se retiró, sin embargo, momentos después llegó el segundo partícipe, quien, utilizando un arma de fuego, disparó a ambas víctimas“, detallan las autoridades.

Por su parte, el pasado 11 de noviembre fue detenida una expolicía municipal de Guadalajara por su supuesta relación con el delito de homicidio calificado.

La mujer fue capturada por
Se trató de Stefany “N”, una mujer que habría disparado contra una mujer que viajaba en un auto en la avenida Colón al cruce con la calle Papantla de Guadalajara. La víctima fue llevada a un hospital, sitio donde falleció.

