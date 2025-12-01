México

Beca Benito Juárez: este es el calendario oficial de pagos de diciembre para los beneficiarios

El día de pago se establece conforme a la primera letra del apellido de los estudiantes que forman parte del programa

Este deposito será el último
Este deposito será el último del año para los beneficiarios.

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente a diciembre de 2025 ya fue publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Con este anuncio se establece el orden y las fechas en que los estudiantes de educación media superior y bachillerato recibirán el último depósito del año.

El monto de 1 900 pesos será transferido a las cuentas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, cubriendo el bimestre noviembre-diciembre.

La programación de los pagos, según informó la CNBBGM comenzará el jueves 4 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el jueves 18 del mismo mes.

Esta beca tiene como objetivo
Esta beca tiene como objetivo ayudar a reducir la deserción escolar. (X@apoyosbienestar)

Cómo es el proceso de pago de la Beca Benito Juárez

El proceso de dispersión se organizará de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

Esta modalidad busca garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo sin contratiempos y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

El depósito de 1 900 pesos tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes recursos suficientes para cubrir gastos relacionados con útiles escolares, transporte, alimentación o material didáctico.

Este apoyo se otorga de manera bimestral durante los cinco bimestres que conforman el ciclo escolar, asegurando así la continuidad de los estudios para quienes forman parte del programa.

Para facilitar la consulta, se ha publicado una lista que indica qué letras del alfabeto corresponden a cada día de depósito, permitiendo a los beneficiarios identificar con precisión cuándo podrán disponer de los fondos.

Este es el calendario oficial de pagos para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez

El calendario de pagos de la Beca Benito Juárez para diciembre de 2025 representa el cierre del ciclo anual de apoyos económicos.

De acuerdo con las letras de los apellidos y los días del calendario, los depósitos quedaron ordenados de manera oficial de la siguiente manera:

  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

La recomendación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es que los estudiantes y sus familias esperen la notificación del depósito antes de acudir a retirar el dinero, ya que los pagos se realizarán de forma escalonada.

Además, se recuerda la importancia de verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y de consultar el estatus de aceptación en el programa para evitar contratiempos.

