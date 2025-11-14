90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una fecha más de concierto para inicios de 2026

El 90's Pop Tour 'Antro' anunció otro concierto en México para 2026. Foto: Instagram/@90spoptour.

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ anunció un nuevo concierto para 2026 en otro estado de la República Mexicana.

A través de sus redes sociales oficiales, el proyecto indicó la ciudad y el recinto donde se presentarán, con lo que sumarán un evento musical más para su agenda en 2026.

La presentación más reciente del 90’s Pop Tour ‘Antro’ fue en la doble fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Ya hay varias fechas para finales de este 2025 y para el primer trimestre de 2026, donde los grupos y artistas de la década de los noventas se presentarán.

Los dos primeros conciertos de la llamada 'máquina del tiempo' ya se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional en el mes de octubre. (Instagram/@grupojns)

De acuerdo a lo publicado este jueves 13 de noviembre en sus redes sociales oficiales, se anunció otra ciudad y fecha en la que el elenco del 90’s Pop Tour ‘Antro’ pisará un escenario.

La nueva fecha del 90’s Pop Tour ‘Antro’ se llevará a cabo en el estado de San Luis Potosí para el sábado 28 de febrero.

Según lo mencionado por el propio proyecto musical a través de sus redes sociales oficiales, este evento está programado para que se lleve a cabo en dicha entidad de la República Mexicana, en la Arena Potosí.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ también dio a conocer el elenco que pisará el escenario en la Arena Potosí del estado de San Luis Potosí el próximo sábado 28 de febrero.

El evento musical está programado a realizarse el viernes 28 de febrero. Foto: X/@90spoptour.

¿Qué artistas se presentarán en el 90’s Pop Tour ‘Antro’ el 28 de febrero en la Arena Potosí en San Luis Potosí?

Además de confirmar la fecha y sede del 90’s Pop Tour ‘Antro’ en la Arena Potosí en el estado de San Luis Potosí para el sábado 28 de febrero, el elenco que pisará el escenario en este recinto local ya fue confirmado:

JNS, Kabah, Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia, Magneto, Erick Rubín, Mercurio, The Sacados y Caló son los artistas que ya están confirmados para el concierto del sábado 28 de febrero en la Arena Potosí de San Luis Potosí.

Próximas fechas del 90’s Pop Tour ‘Antro’

De acuerdo con lo anunciado por los artistas y demás, el 90’s Pop Tour ‘Antro’ llegará con varias fechas para inicios del siguiente año.

Entre las fechas están:

Sábado 14 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Viernes 20 de febrero en la Arena Monterrey en el estado de Nuevo León.