Sindicato del Metro CDMX amenaza con suspender el servicio en varias líneas del STC; estas son sus exigencias (Cuartoscuro)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) advirtió sobre la posibilidad de suspender el servicio en varias líneas del Metro de la Ciudad de México si las autoridades no atienden sus demandas laborales.

En un comunicado, el sindicato —presidido por Fernando Espino Arévalo— se dirigió a la jefa de gobierno Clara Brugada para expresar las inconformidades por parte de los trabajadores que laboran en las 12 líneas del Metro CDMX y explicaron cuáles son sus exigencias que llevan tiempo sin ser atendidas por las autoridades.

Y es que, ante la falta de respuesta por parte de gobierno capitalino, el sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) amenazó con hacer un paro de labores, situación que afectaría la operación de toda la red del Metro CDMX.

¿Trabajadores del Metro CDMX harán paro de labores?

Usuarios en redes sociales se quejaron por la falta de unidades y más de 20 minutos de espera. Crédito: Twitter @porktendencia

De acuerdo con lo que explicó el sindicato en su comunicado, están evaluando una posible marcha hacia el Zócalo de la CDMX, esto para evidenciar su necesidad de tener un diálogo con las autoridades capitalinas. Pero, en el supuesto caso de no obtener respuestas, el Sindicato del STC Metro aseguró que podría haber un paro de actividades, lo que afectaría a miles de usuarios diarios que viajan en la red del Metro CDMX.

Como parte de estas acciones, los trabajadores han colocado carteles en trenes, estaciones y oficinas administrativas del Metro para visibilizar su inconformidad y exigir atención a sus demandas laborales. El sindicato detalló que estos mensajes buscan llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre la situación que enfrentan los empleados, quienes consideran que sus peticiones son justas y necesarias para garantizar condiciones laborales seguras y dignas.

Estas son las exigencias del STC Metro al gobierno de Clara Brugada

Según el comunicado del SNTSTC, el malestar entre los más de 15 mil trabajadores del Metro ha aumentado debido a la falta de atención por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El sindicato señaló que, pese a solicitar en múltiples ocasiones una reunión con la mandataria, hasta el momento no han sido recibidos ni han obtenido respuesta a sus planteamientos.

El Sindicato del STC exige material y uniforme para trabajadores en zonas de riesgo (X/ @AdrianRubalcava)

Entre las principales demandas del sindicato se encuentran las siguientes peticiones:

Reorganización y compactación de plazas

Revisión de áreas consideradas peligrosas o insalubres dentro de las instalaciones del Metro

Dotación de uniformes y equipo de seguridad para el personal técnico y administrativo.

El SNTSTC subrayó en su comunicado que la administración del Metro no ha cumplido con estos compromisos, lo que ha motivado la intensificación de sus acciones de protesta.

Reiteró en su comunicado que las demandas se han presentado desde hace meses y que la falta de diálogo ha llevado a los trabajadores a intensificar sus protestas, incluyendo la posibilidad de una marcha masiva al Zócalo y la suspensión del servicio en caso de no encontrar solución.

La posible suspensión del servicio del Metro representa una amenaza considerable para la movilidad en la Ciudad de México (Luz Coello/ Infobae México)

La posible suspensión del servicio del Metro representa una amenaza considerable para la movilidad en la Ciudad de México, ya que este sistema constituye el principal medio de transporte para millones de personas. El sindicato advirtió que la ausencia de diálogo y de soluciones por parte de las autoridades podría derivar en una afectación de gran escala para la capital, resaltando la urgencia de atender las demandas planteadas para evitar un impacto social mayor.