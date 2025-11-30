Dua Lipa ya está en la CDMX: fue vista con su novio en este famoso restaurante de la capital

Dua Lipa regresará a México con su nuevo tour. (Ocesa)

La presencia de Dua Lipa en Ciudad de México se confirmó este sábado tras ser vista en el restaurante de mariscos Contramar, en la colonia Condesa, donde la reconocida cantante británica disfrutó de una comida acompañada de su pareja, Callum Turner.

La visita generó rápidamente expectación entre los asistentes al establecimiento, quienes identificaron a la artista y compartieron la noticia en redes sociales.

La intérprete de Rules dará tres conciertos en el emblemático Estadio GNP seguros, reuniendo a 180 mil fanáticos.

Así fue la aparición de Dua Lipa en CDMX (foto: dualipabrasil)

La elección de la capital mexicana como punto final del Radical Optimism Tour resalta la importancia de este destino en el recorrido internacional de la cantante. El recinto, con capacidad para albergar a miles de asistentes, acogerá a quienes esperan escuchar en vivo los temas más emblemáticos de la carrera de Dua Lipa. Aunque aún no se ha confirmado el listado definitivo de canciones, se anticipa que el repertorio incluirá sus éxitos más reconocidos y, posiblemente, algunos covers.

¿Quién es el novio de Dua Lipa?

ARCHIVO - Dua Lipa, a la izquierda, y Callum Turner asisten a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Nacido el quince de febrero de 1990 en Londres, Callum Turner inició su carrera en el mundo del modelaje antes de consolidarse como actor. Su trayectoria abarca desde producciones independientes hasta grandes éxitos de taquilla, destacándose especialmente por su interpretación de Theseus Scamander en la saga de Animales Fantásticos, papel que lo catapultó al circuito de Hollywood y le otorgó reconocimiento internacional.

El vínculo sentimental entre Dua Lipa y Turner comenzó a generar especulaciones cuando ambos empezaron a aparecer juntos en eventos relacionados con sus carreras. No obstante, la confirmación oficial de su compromiso llegó en junio de 2025, consolidando a Turner como la pareja de una de las voces más influyentes del pop contemporáneo. Desde entonces, la pareja ha mantenido una actitud reservada respecto a su vida privada, aunque su llegada a CDMX no pasó desapercibida para el público local.

Clima para conciertos de Dua Lipa en CDMX

(Archivo)

En cuanto a las condiciones meteorológicas previstas para los días de los conciertos, Meteored ha informado que el clima en la Ciudad de México será favorable para los asistentes. El uno de diciembre, a las 21:00 horas, se espera un cielo parcialmente nuboso, una temperatura de 16 ℃ y ausencia de lluvias. Para el dos de diciembre, la temperatura ascenderá a 17 ℃, con intervalos de nubes y claros, y tampoco se prevén precipitaciones. El viernes cinco de diciembre, el pronóstico indica nubes y claros, sin lluvias y una temperatura de 18 ℃.

Setlist del Radical Optimism Tour

(Archivo)

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini